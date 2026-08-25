Morteros: Municipio presentó 3° Edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

La Municipalidad de Morteros presentó oficialmente este domingo la tercera edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Parque Central, y confirmó una destacada grilla de artistas que tendrá como números centrales a Los Tekis, Monada y La Pepa Brizuela.

El anuncio se realizó mediante un video institucional durante una multitudinaria jornada desarrollada en el Parque Central, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias, que reunió a niños, jóvenes y familias en una tarde de música, danza, juegos y propuestas recreativas.

La nueva edición buscará continuar consolidando una celebración que nació para poner en valor las raíces, la cultura y la identidad de Morteros, y que al mismo tiempo se proyecta como uno de los principales acontecimientos turísticos y populares del noreste cordobés.

Durante tres jornadas, la música tendrá diferentes protagonistas. El viernes 6 de noviembre estará especialmente orientado al público joven con una innovadora Noche de DJs, que contará con Eze Farías, Emi Amerio, Juan Navarro y Nahuel Rosso.

El sábado 7 llegará la Noche de Folclore, con Ulises Delfino, Jessica Benavides, Amigos x4 y el cierre de Los Tekis, uno de los grupos más representativos de la música popular argentina.

Finalmente, el domingo 8 será la Noche de Cuarteto, con Dai Casto y Mirá Cómo Baila, La Banda del Ángel, Monada y el cierre de La Pepa Brizuela, llevando uno de los géneros más representativos de Córdoba al escenario mayor de la fiesta.

Pero la propuesta volverá a trascender los espectáculos musicales. La tercera edición contará con el Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores, un amplio Paseo Gastronómico con sabores locales y propuestas de distintos puntos del país y una feria comercial destinada a empresas y marcas locales, provinciales y nacionales.

Además, la organización anticipó que durante las jornadas habrá actividades diurnas que serán anunciadas próximamente, entre ellas propuestas relacionadas con el desarrollo de Los Caminos del Queso, fortaleciendo la vinculación entre la fiesta, la identidad productiva y la promoción turística regional.

El intendente Sebastián Demarchi destacó el crecimiento que viene experimentando la celebración y su importancia para la proyección de la ciudad.

“La Fiesta de la Tierra y la Tradición nació para celebrar quiénes somos, nuestras raíces y nuestra identidad, pero también para mostrar todo lo que Morteros tiene para ofrecer. Queremos que cada año siga creciendo, que nuestras instituciones, artistas, emprendedores y comerciantes sean protagonistas y que quienes lleguen desde distintos puntos de Córdoba y del país encuentren una ciudad que los recibe y los invita a descubrir también toda la región de Ansenuza”.

Un lanzamiento acompañado por las familias

La presentación de la fiesta se realizó durante los festejos por el Día de las Infancias, que convocaron a una importante cantidad de familias en el Parque Central.

Durante la tarde hubo juegos, castillos inflables y diferentes propuestas para los más pequeños, junto al espectáculo infantil de “Rabanito y su Ensalada”, presentaciones de elencos locales. También participaron artesanos y emprendedores y se sumaron los Bomberos Voluntarios con actividades recreativas.

De esta manera, Morteros comenzó oficialmente la cuenta regresiva para tres días en los que volverán a encontrarse música, tradición, gastronomía, producción, cultura y turismo, en una fiesta que busca fortalecer el sentido de pertenencia de los morterenses y continuar posicionando a la ciudad como referente de la región de Ansenuza.

6, 7 y 8 de noviembre – Parque Central de Morteros.

Grilla confirmada

Grilla artística

Viernes 6 de noviembre

Noche de Djs

Dj Eze Farias

Dj Emi Amerio

Dj Juan Navarro

Dj Nahuel Rosso

Sábado 7 de noviembre

Noche de Folclore

Ulises Delfino

Jessica Benavides

Amigos x 4

Los Tekis

Domingo 7 de noviembre

Noche de Cuarteto

Dai Castro y Mira como baila

La Banda del Ángel

La Monada

La.Pepa Brizuela