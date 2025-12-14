Mercado de Arte contemporáneo reafirma a Córdoba como capital cultural

La 12° edición del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) dejó un balance alentador que reafirma a Córdoba como capital cultural.

Con entrada libre y gratuita, la convocatoria concretada días atrás reunió durante cuatro días a 62 galerías provenientes de 14 provincias, además del país invitado Brasil.

La mitad de las galerías que participaron de MAC, lo hicieron por primera vez. Otro dato destacable que dejó la edición 2025 fue un crecimiento en la ventas cercano al 40% en relación a la edición anterior.

Se comercializaron 274 obras, lo que corrobora que Córdoba posee un ecosistema artístico diverso y en expansión.

La edición también incorporó instalaciones, performance, arte textil, videoarte, editoriales y libros de artistas, además de espacios para infancias, mesas de conversación, encuentros curatoriales y el Primer Encuentro Nacional de Ferias y Mercados de Arte, clave para fortalecer la red federal de circulación.

Además de los contenidos artísticos, el MAC puso en evidencia el impacto económico que genera este tipo de políticas culturales.

La feria movilizó una cadena de valor transversal que comenzó mucho antes de la inauguración y que llegó a reunir un importante número de personas en rubros diversos como montajistas y pintores de paneles; diseñadores, fotógrafos y arquitectos; libreros, ferreteros y marqueros además de lo que rodea una muestra de estas características que moviliza equipos de limpieza y seguridad; gastronómicos, proveedores técnicos y servicios logísticos.

La Agencia Córdoba Cultura junto a la Municipalidad de Córdoba impulsaron este proceso desde una mirada integral promoviendo políticas públicas que articulan al sector artístico, empresarial y académico.

Se integró asimismo al sector privado, convocado formalmente por primera vez y con un nivel de adhesión inédito, además del acompañamiento directo a artistas sin representación formal, que constituyen el 90% del ecosistema.

En opinión de sus organizadores, el MAC 2025 consolidó una identidad federal, inclusiva y profesional. Su crecimiento, sumado a la ampliación de colecciones públicas y el compromiso del sector privado, marca un punto de inflexión para el arte contemporáneo argentino y para la economía creativa de la provincia.

Córdoba reafirma así su lugar como una de las principales capitales culturales del país, con una política pública que entiende, valora y sostiene todo lo que sucede alrededor del arte.

La muestra contó con la curaduría integral de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll.

Premios y adquisiciones

El MAC logró cumplir el objetivo de ampliar el patrimonio público municipal y provincial, haciendo posible que obras de artistas contemporáneos pasen a formar parte de las colecciones estatales.

El siguiente es el listado de galardones y artistas así como de las galerías destacadas.

Premio Adquisición Ciudad de Córdoba – Museo Genaro Pérez Verónica Moreira: Cerdo en tajadas y Torta ilusión (Casa Banano).

Verónica Moreira: Cerdo en tajadas y Torta ilusión (Casa Banano). Premio Adquisición Provincia de Córdoba – Agencia Córdoba Cultura Sergio Scurti: ¿Cómo construir el pasado? XV (Galería CO ART). Martina Zorzón: S/T, Un escondite, Silvina Ocampo (Galería Teras).

Sergio Scurti: ¿Cómo construir el pasado? XV (Galería CO ART). Martina Zorzón: S/T, Un escondite, Silvina Ocampo (Galería Teras). Premio Adquisición Museo Franklin Rawson (San Juan) Lorenzo Baltazar González: Llegar con naranjas en la mano (Galería Pólvora).

Además, por primera vez, el sector empresarial cordobés tuvo una participación masiva. Un gesto histórico que marca el ingreso del empresariado local a las dinámicas de apoyo y mecenazgo artístico.

Mecenas Mercuriales

Paclín: María Chávez (Ausente, Wonda)

Econovo: Noelia Farías (Huecos, Xul Gallery)

Cámara Metalúrgica: Julieta Marasas (Fuego II y Red Nébula, Nilo/Galpón de Arte) Nueva Trama: Juan Martín Juares (Color Piel, Mini Contemporáneo) para el Museo Metropolitano de Arte Urbano.

Formación y nuevos circuitos

Premio Púrpura Proyecto: Beca para Guiomar Barbeito (Galería Satélite) y Premio Arte21 – Colección Universidad Siglo 21: Arte generativo en video de Andrés Senn (La Cúpula).

Premio Brandon (reconocimiento entre pares)

1° Galería La Dealer

2° Augusto Quinteros (CO ART)

3° Melina Koch (ESAA)

Premios In Situ

Reconoce proyectos con fuerte anclaje territorial y curatorial:

Reconocimiento especial Homenaje a María Rocha: Mantera por su rol pionero y federal.

por su rol pionero y federal. M ina (Romina Calla Muguiro)

(Romina Calla Muguiro) EPA – Espacio de Prácticas Artísticas (Cecilia Cordi y Guillermo Daghero)