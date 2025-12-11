San Francisco: Presentaron grilla de la 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción

Durante un acto en Tecnoteca, la Municipalidad de San Francisco presentó la 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026.

La presentación estuvo encabezada por el intendente, Damián Bernarte, quien estaba acompañado por el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa. En este caso, ambos dieron a conocer los detalles del festival destacando la importancia que el mismo tiene no solo para San Francisco sino para toda la región.



En cuanto a la grilla de artistas, se estableció que el sábado 21 actuarán Los Tekis, Abel Pintos y Los Auténticos Decadentes, mientras que el humor estará a cargo de Matías Barzola, Andrés López y “El Loco” Paul.



Para el domingo, el cuarteto reinará sobre el escenario con las presentaciones de Monada, Dale Q’ Va, Desakta2 y Damián Córdoba. El aporte del humor llegará de la mano de Nardo Escanilla.





Precios y forma de adquirir las entradas



Para ambas noches la entrada general tendrá un valor de $35.000; la tribuna costará $15.000; y la platea —que requiere adquirir la entrada general— tendrá un costo inicial de $25.000. Además, el abono general por los dos días se ofrecerá a un valor promocional de $50.000 en una preventa exclusiva disponible hasta el 31 de diciembre. Cabe mencionar que los precios (tribuna y platea) se suman a la entrada general.



Los niños de hasta 5 años ingresarán de manera gratuita, mientras que los jubilados y niños de 6 a 12 años accederán a un 50% de descuento en la entrada general.



Las entradas podrán adquirirse de manera presencial desde el martes 16 de diciembre en Tecnoteca (de 9 a 13 hs.) y en Disquería Edén en Córdoba, o bien a través de la plataforma online. Se aceptarán pagos en efectivo, débito y crédito.





En el rubro gastronómico, más allá de la oferta de cada una de las colectividades presentes, el Salón Verde contendrá una propuesta dulce, con exquisiteces locales en repostería, helados, productos envasados.



En otro sector del predio se destinará un espacio para los emprendedores y artesanos locales, juegos infantiles y recreación familiar pensada en elaborar una propuesta para que el público no sólo disfrute de una experiencia artística y gastronómica de primer nivel sino además de todo lo que ofrezca el predio en ambas noches del festival.



Tal como ocurrió el año pasado, en esta ocasión el predio de la Sociedad Rural contará con cobertura 5G, facilitando la conectividad.



Durante la presentación, el intendente Bernarte expresó que “nuestro festival se está asentando sobre tres pilares. El primero tiene que ver con esta política pública que lleva adelante la Municipalidad de San Francisco desde el convencimiento de que este tipo de eventos representan una inversión, no un gasto a través del desarrollo de la industria cultural y del entretenimiento, permitiendo el acceso de la mayor cantidad de público posible; en segundo lugar es el acceso a un bien cultural que genere una buena experiencia para la gente que asista al festival y, por último, pensando en San Francisco como ciudad de eventos, recuperando la centralidad de la capital del departamento San Justo y el desarrollo de la economía naranja a través de potenciar todo lo que genera este tipo de eventos, su movida económica que de alguna manera repercute de manera favorable en nuestra ciudad”.



Luego remarcó que, desde la organización del festival “se trabajó pensando en la premisa de siempre dar un poco más para los espectadores. Este año el escenario va a ser más grande, las pantallas LED que estarán sobre el escenario tendrán una superficie mayor; el festival volverá a contar con la transmisión en vivo de la Televisión Pública mostrando que está en la grilla de los festivales nacionales que, año tras año viene consolidándose a base de estos tres principios. Apostamos por espectáculos de primerísimo nivel repitiendo el formato de los dos días que demostró ser exitoso. A partir de ahora les damos la bienvenida a todos y los invito a disfrutar desde ahora de la 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción”.



A su vez, el secretario de Gobierno, Raúl Angonoa, resaltó entre otras cosas que “las puertas del predio de la Sociedad Rural se abrirán a partir de las 19 hs. y la actividad en ambas jornadas del festival comenzará a partir de las 20 hs con la apertura del Ballet Municipal Patria seguido de la actuación de los grupos locales y luego de las 22 se podrá disfrutar de una grilla artística de gran nivel y una propuesta humorística que seguramente van a poder apreciar todos los espectadores. Para el domingo la estrella será el cuarteto que subirá al escenario luego de la presentación de grupos locales”.



“Pensamos que es una propuesta artística más que interesante que se complementará con una enriquecedora propuesta gastronómica que, a las ya conocidas exquisiteces del mundo que nos ofrecen las colectividades, le anexamos más de 25 espacios privados para esta propuesta gastronómica con una amplia variedad pensada para el público del festival”.