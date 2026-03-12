Mes de la Mujer: Conversatorio «Reforma Laboral y Mujeres Trabajadoras»

Como parte de las actividades programadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo en coincidencia con la celebración del “Mes de la Mujer”, alrededor de un centenar de mujeres participaron del conversatorio “Reforma Laboral y Mujeres Trabajadoras”.

El evento, organizado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, tuvo como finalidad generar un espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva, junto a mujeres trabajadoras de distintos sectores, sobre el impacto de la reforma laboral recientemente sancionada por el gobierno nacional.

En el conversatorio se abordaron temáticas tales como “Derechos laborales y estabilidad”; “Consolidación de desigualdades”; “Enfoque de género” y “Trabajo de cuidados”.

La reunión se concretó en el Salón de Usos Múltiples de esa Secretaría, y contó con la participación del titular, Omar Sereno; y la subsecretaria, Elizabeth Bianchi.

En la oportunidad, la subsecretaria del área, indicó: “La reforma laboral impacta de manera directa en la vida de las mujeres trabajadoras. En muchos casos, ya enfrentan desigualdades históricas, salarios más bajos, mayor precariedad laboral y la doble carga del trabajo remunerado y las tareas de cuidado en el hogar”, expresó.

Para llevar adelante la actividad se convocó a CTIO CBA (Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral de la provincia de Córdoba) y con el Nodo Mujeres de Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba, en el mes provincial de la mujer y bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, proclamado por ONU mujeres para el 2026.

Asimismo, Bianchi destacó la importancia de llevar adelante estas acciones porque “Cualquier debate sobre las reformas laborales debe incluir una perspectiva de género. No se trata solo de cambiar leyes, sino de garantizar que el trabajo sea digno, estable y con igualdad de oportunidades. Una sociedad más justa empieza por un mercado laboral que reconozca el aporte fundamental de las mujeres”.

El debate giró en torno a varios interrogantes que dispararon la sanción de la Reforma Laboral, entre ellos: “¿Cómo impactan las nuevas reformas en las relaciones laborales de las mujeres. Fortalecen o debilitan?, ¿La Reforma contempla políticas de corresponsabilidad de cuidados?; ¿Consolida Desigualdades? ¿Tiene enfoque de género?”.

Concluido los intercambios y puesta en común de las conclusiones arribadas por las participantes se elaboró un documento de posicionamiento de las mujeres trabajadoras de Córdoba con respecto a la reforma laboral y a la igualdad real de oportunidades y derechos. Además, se creó un Consejo consultivo de mujeres trabajadoras a futuro.