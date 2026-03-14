Córdoba sede de Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en mayo

El Gobierno de Córdoba acompañará la realización del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones Córdoba.

El encuentro consolida a la provincia como un espacio de referencia para el debate técnico y el desarrollo de políticas públicas vinculadas al agua, el saneamiento y el ambiente.

El congreso es organizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) y la Universidad Nacional de Córdoba.

Se desarrollará bajo el lema “Innovación y Equidad en Agua, Saneamiento y Ambiente” y se realizará en el marco de la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente (FITMA 2026), un espacio que promueve la difusión de soluciones tecnológicas y el intercambio de experiencias para el desarrollo sostenible.

Durante dos jornadas se reunirá a especialistas, investigadores, funcionarios públicos, profesionales del sector, empresas y estudiantes, quienes participarán de conferencias magistrales, mesas redondas, presentación de trabajos técnicos, exposiciones y espacios de intercambio profesional.

Se abordarán algunos de los principales desafíos del sector, entre ellos agua potable y saneamiento en ámbitos urbanos y rurales, gestión de efluentes, calidad del aire, salud ambiental, tecnologías de tratamiento y soluciones para pequeñas comunidades, entre otros aspectos clave para el desarrollo sostenible.

La realización del congreso en Córdoba representa una oportunidad estratégica para posicionar a la provincia como un ámbito de intercambio técnico y de promoción de soluciones innovadoras en materia de infraestructura sanitaria y ambiental y también a la promoción de la transición energética, con proyectos orientados al impulso de las energías renovables.

Un espacio de intercambio para el desarrollo del sector

El Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental es uno de los encuentros técnicos más importantes del país en materia de ingeniería sanitaria, gestión del agua y políticas ambientales para compartir experiencias, investigaciones y avances tecnológicos relacionados con la problemática ambiental.

El encuentro está dirigido a profesionales del sector sanitario y ambiental, investigadores, funcionarios públicos, empresas, organizaciones del sector y estudiantes que están interesados en conocer experiencias, avances tecnológicos y nuevas herramientas para el desarrollo de políticas y proyectos vinculados al agua, el saneamiento y la gestión ambiental.

En esta ocasión, la agenda incluirá el tratamiento de temáticas vinculadas a residuos sólidos y peligrosos, infraestructura verde, transición energética y cambio climático, inversiones y negocios sostenibles, periodismo ambiental y el rol de las universidades en la generación de conocimiento e innovación tecnológica aplicada al sector.

Cómo participar

Las personas interesadas en participar del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden acceder a la información completa del evento e inscribirse a través del siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/xxiii-congreso-argentino-de-ingenieria-sanitaria-y-ambiental-tickets-1982326584176?aff=oddtdtcreator