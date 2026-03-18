Iniciaron ciclo anual de conferencias gratuitas de la Escuela de Abogados del Estado

Con una ceremonia transmitida por streaming a las distintas provincias y a inscriptos del exterior este martes se inició el ciclo anual de conferencias gratuitas de la Escuela de Abogados del Estado.

El fiscal Jorge Córdoba puso de relieve el esfuerzo de las autoridades de la EAE para darle continuidad a las disertaciones de especialistas que permiten, entre otras cosas, mantener actualizadas la jurisprudencia y la doctrina.

“El gobierno de la provincia de Córdoba ratifica a través del gobernador la decisión de mantener este esfuerzo de producción para poner a disposición de los interesados todos los elementos necesarios que posibilitan llevar a cabo este ciclo de conferencias de capacitación” afirmó el fiscal de Estado.

A su turno, la directora de la Escuela de Abogados del Estado, Mariana Boschetto indicó que con la capacitación procuran plantear tendencias. Y agregó: “ Los lineamientos son las inquietudes más importantes y relevantes que hay en la actualidad y que inciden en el derecho público. El programa académico de este año- el cual podrán ver y descargar en nuestra página web-trata de mantener actualizados los aspectos de la jurisprudencia y la doctrina y profundizar en los conceptos que se vienen estudiando y realizar un seguimiento de ellos y al mismo tiempo mostrar las tendencias e inquietudes que presenta la abogacía pública”.

Con inscriptos de todo el país y algunos del exterior, la jornada inaugural del ciclo contó con la participación, como expositores, de Eduardo Ávalos, juez de la Cámara Federal de Córdoba; Gabriel Astarloa, decano de Derecho de la Universidad Austral y Leonardo Massimino, juez de la Cámara Contencioso Administrativa.

Ávalos se refirió a “Perspectiva de género y empleo público” y advirtió que “no es una consigna retórica sino una exigencia jurídica concreta que atraviesa todo el sistema normativo argentino desde la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional”.

Añadió que “supone reconocer que la igualdad formal no basta cuando persisten desigualdades estructurales que condicionan el acceso, la permanencia y la carrera administrativa de mujeres y diversidades”.

Ávalos destacó que “en materia salarial, impone examinar brechas indirectas vinculadas a adicionales, disponibilidad horaria o asignación de funciones y también transforma la lectura del régimen disciplinario: la valoración probatoria debe incorporar contexto, evitar estereotipos y comprender situaciones de violencia o cargas de cuidado desiguales”.

Previno el especialista que la perspectiva de género “no implica privilegios indebidos, sino una interpretación más completa de la realidad”, circunstancia por la cual “las políticas de cupo o acciones positivas, cuando están razonablemente fundadas, son herramientas constitucionalmente válidas para revertir desigualdades persistentes”.

Leonardo Massimino, juez de la Cámara Contencioso Administrativa, docente de distintas facultades de Derecho, abordó el tema de “Los contratos administrativos en el Estado actual” y concluyó que son insoslayables cuestiones como “la eficiencia en el uso de los recursos, en cooperación de tecnologías y la necesidad de profesionalización en los procesos de contratación”

Se refirió además largamente al “rol de los organismos de control y la importancia de fortalecer criterios de integridad y calidad institucional”.

Por su parte el decano de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel Astarloa se encargó de “Las claves para una gestión eficiente de los abogados del Estado”.

Sostuvo al respecto que “La defensa jurídica del Estado redunda en beneficio del interés general, de toda la comunidad. La gestión apropiada y eficaz del abogado estatal implica una tarea que trasciende el interés de la parte para relacionarse con el bien común. Está claro que para el cumplimiento de tan alta misión, es preciso que el órgano responsable de dichas tareas se encuentre capacitado, organizado y comprometido, adoptando para su funcionamiento los más altos estándares de excelencia. Para ello debe como cuerpo definir objetivos claros de gestión, y adoptar cursos de acción concretos y mensurables que permitan verificar su estricto cumplimiento en pos de las metas planteadas”.

Destacó además que “es preciso incorporar buenas prácticas de gestión y dedicar tiempo y recursos a la capacitación de todos los integrantes del órgano estatal a cargo de los mismos. Entendemos que el propio Estado debe asumir la responsabilidad de ofrecer y generar las iniciativas necesarias para satisfacer la necesidad de una actualizada formación de sus propios profesionales”

Como es habitual, las personas que quieran revisar todas las exposiciones pueden hacerlo en los sitios oficiales de la Escuela de Abogados del Estado.