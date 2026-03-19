Prorrogan hasta el 6 de abril inscripciones del Programa «Mi Primera Certificación»

El Gobierno de Córdoba dispuso la prórroga hasta el 6 de abril del plazo de inscripción a la convocatoria 2026 del programa Mi Primera Certificación, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas industrias de la provincia.

La medida busca ampliar la participación de empresas interesadas en implementar y certificar Sistemas de Gestión de Calidad, mediante el acceso a Aportes No Reintegrables (ANR) que alcanzan los $10.500.000.

El programa financia parcialmente los costos de consultoría y certificación, promoviendo la incorporación de normas nacionales e internacionales vinculadas a calidad, ambiente, procesos y gestión, con impacto directo en la eficiencia productiva y el posicionamiento en mercados.

Las PyMEs que presenten proyectos de primera certificación en ISO 9001:2015 podrán acceder a ANR de hasta $10.000.000. En tanto, aquellas que opten por normas como HACCP, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001 y BPM, entre otras, podrán obtener hasta $10.500.000.

Según se informó, estas herramientas permiten optimizar procesos, reducir costos operativos y mejorar la calidad de los productos y servicios.

Para postularse, las empresas deberán presentar un proyecto de certificación con una duración máxima de 12 meses, seleccionar un consultor del registro habilitado y una entidad certificadora, y completar la inscripción de manera digital con firma digital.

Cada PyME podrá aplicar a una o hasta cuatro normas, siempre que se trate de su primera certificación.

Los proyectos serán evaluados por un comité integrado por organismos públicos y privados, que definirá la asignación de los beneficios en función del impacto productivo y la viabilidad de las propuestas.

Política productiva

El programa se enmarca en las políticas del Gobierno provincial orientadas a promover la mejora continua, la innovación y la generación de empleo de calidad en el entramado industrial cordobés.

– Apertura: 23 de febrero

–Cierre (prórroga): 6 de abril

– Modalidad: 100% digital

– https://cordobaproduce.cba.gov.ar/4647/mi-primera-certificacion/

– 351 2373858

– miprimeracertificacion@cba.gov.ar