Mes de la Mujer: Presentan ciclo de exposiciones 2026

En el marco del Mes de la Mujer, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) presenta su ciclo de exposiciones 2026.

Bajo la consigna “Memorias de Resistencias: Mujeres, Arte y Militancia”, el espacio conmemora el 8M y los 50 años del golpe de Estado con una potente programación que incluye homenajes, muestras colectivas y diálogos contemporáneos.

Las exposiciones, que podrán visitarse hasta el 13 de junio, conforman una trama sensible de voces y cuerpos que narran historias de persistencia.

Seis décadas de arte y el legado de Nora Cortiñas

El corazón de esta temporada late con la muestra «Buscar… Buscar para no encontrar», de la artista cordobesa Irene de la Torre.

Con la curaduría de Antonia de la Torre, la exposición celebra 60 años de trayectoria de una autora que, tras décadas de trabajo en Ginebra y Madrid, regresó a Córdoba para seguir explorando la esencia de lo humano. Su pintura es una búsqueda incansable del trazo y la materia, donde el hallazgo es apenas el comienzo de un nuevo interrogante.

En diálogo directo con la historia reciente, se presentó la muestra fotográfica colectiva «Nora siempre nos cuidó». Editada por Alejandro Amdan y producida junto a Ana María Bianco, la exhibición rinde un sentido homenaje a Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A través de imágenes íntimas y potentes, se recorre su compromiso ético y político en defensa de los derechos humanos a 50 años del último golpe de Estado.

Diálogos con el territorio y la intimidad

La producción contemporánea ocupa un lugar central en las salas del museo a través de diversas materialidades:

Silvia Carballo en «Habitar el Monte»: Mediante esculturas realizadas con materiales industriales reciclados, la artista reflexiona sobre el monte nativo de las Sierras Chicas y el cuidado ambiental como un acto político.

Elisa Bisaro en «Reexistir»: Sus esculturas en metal reciclado exploran cuerpos femeninos atravesados por la herida, inspirándose en el pensamiento de Rita Segato para proponer nuevas formas de habitar el mundo desde la comunidad.

Lisette Coronado y sus «100 días sin Instagram»: Una instalación que recrea un espacio de intimidad donde el público, a través de una voz en off, recorre el duelo, la ansiedad y la búsqueda de sentido tras el abandono de las redes sociales.

A estas propuestas se suma «La potestad del Mandil», de Carina López, que interviene delantales con fotografías para resignificar esta prenda como símbolo de hospitalidad y memoria familiar, y el trabajo final de grado de Florencia Gieco, «El territorio Temporal», una construcción fragmentada que utiliza el grabado y lo textil para evocar los paisajes mínimos de la infancia.

La temporada que inicia también da espacio a la muestra itinerante de la colección del Museo Tamburini, que presenta diez obras de autoras ganadoras del Premio de Pintura Bancor entre 2014 y 2024.

Artistas como Camila Carella, Eugenia Streb y Julieta Barderi, entre otras, ponen en circulación las narrativas actuales de la pintura nacional.

La entrada al Espacio Cultural Museo de las Mujeres es libre y gratuita para toda la comunidad.