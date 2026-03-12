Brinkmann ofrece una variada agenda cultural y de eventos durante todo el fin de semana

Brinkmann se dispone a disfrutar de un intenso fin de semana en materia cultural. Es jueves vuelve el cine Municipal, alegórico a la Memoria.

El viernes se abre una muestra de Arte, y el sábado cierra el teatro con una comedia divertida para toda la familia.

Finalmente el día domingo habrá dos actividades vinculadas al Mes de la Mujer en el SUM Luis Pichoni y en el Parque de la Ciudad.

Programa

Cine Municipal Luis Sandrini ciclo “50 años golpe de estado” presenta:

Este jueves 12 de marzo: «GARAGE OLIMPO”.

20 horas.

Teatrillo Municipal.

Entrada libre y gratuita.

¡Vení a disfrutar del cine 2026!

Inauguración muestra “EXPO ARTE, AL RESCATE DE LOS MOMENTOS”, una obra de Quintana Bernal

Viernes 13 de marzo.

20:30 horas.

Teatrillo Municipal.

Expo abierta a todo público con entrada libre y gratuita.

En el Mes de la Mujer llega a Brinkmann una comedia imperdible: Filomena Marturano

Una historia emocionante, divertida y profundamente humana, ganadora del Premio Carlos a Mejor Espectáculo Cordobés

Sábado 14 de marzo – 21 hs

Teatrillo Municipal

Entradas anticipadas $12.000 en el Teatrillo Municipal