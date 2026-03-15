Quedó habilitada la Muestra de Arte de Roberto Quintana Bernal en el Teatrillo Municipal

Dentro de la intensa agenda cultural del fin de semana, en la Sala Fader del Teatrillo Municipal, dejaron habilitada la Muestra de Arte del Artista Roberto Quintana Bernal.

La producciòn del evento estuvo a cargo de Micaela Arnaudo, y contò con la participaciòn de Vinos San Giovanni.

Autoridades Municipales a travès del Director de Cultura Germàn Argañaraz y el Intendente Municipal Mauricio Actis, fueron los encargados de dar la bienvenida a los presentes, y luego una breve explicaciòn del Artista, de la Expo Arte propuesta por un tiempo de aproximadamente 15 dìas.