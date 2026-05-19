Midget del Litoral: Agustín Bonomo se consagró campeón

El joven piloto de Villa San José Agustín Bonomo, se impuso en la carrera y logró su 4to cetro en la categoría de automovilismo mas longeva de la provincia de Santa Fe, el Midget del Litoral.

A bordo del chasis MTC, con la asistencia de Jonatan Merke y con motor Audi 827 preparado por Héctor Valentini, ganó la carrera coronación, no dejó dudas y volvió a festejar.

Fue su triunfo Nro. 21 de su carrera dentro del Midgets y su campeonato Nro 4. Se destaca que Agustín salió campeón en 2015, 2016, y en los campeonatos 2024/2025 y 2025/2026.

Gustavo Wytrzes

Prensa