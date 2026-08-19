Miércoles y Jueves con ALTO y MUY ALTO riesgo de incendios forestales

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, informó que este miércoles y jueves se mantendrá ALTO y MUY ALTO el riesgo de desarrollo de incendios forestales en toda la provincia.

De acuerdo con el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), las condiciones previstas para los dos días serán propicias para la propagación de focos ígneos.

Durante el miércoles, el índice alcanzará el riesgo ALTO en las zonas de Córdoba y Río Cuarto, mientras que será MUY ALTO en la región de Villa Dolores y el Valle de Traslasierra. El jueves, el riesgo será MUY ALTO en todo el territorio provincial.

Además, no se descarta la ocurrencia de vientos de distintas intensidades y direcciones en la zona serrana.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil y la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, se recomienda extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

Se recuerda que está prohibido realizar cualquier tipo de actividad que pueda provocar incendios, especialmente quemas, fogatas o el uso de fuego en zonas donde pueda propagarse.

Se solicita no realizar quemas de restos de poda, basura, pastizales u otros materiales, así como no arrojar fósforos, colillas de cigarrillos ni elementos encendidos en zonas de vegetación. También se aconseja evitar la utilización de fuego en espacios abiertos y mantener libres de vegetación seca los alrededores de viviendas y establecimientos.

El nivel muy alto implica que las condiciones para la propagación del fuego son críticas, mientras que en el nivel alto cualquier incendio que se inicie puede constituir un serio problema y su control puede volverse progresivamente más difícil.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 de Bomberos, al 911 o al 0800-888-38346 (FUEGO).