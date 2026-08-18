Morteros: Invitan a Expo Carreras 2026 «Punto de Partida»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Políticas Educativas, invita a estudiantes de nivel secundario a participar de la Expo Carreras 2026 “Punto de Partida”, un espacio pensado para acompañar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional.

La jornada se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, de 8:30 a 13:30 horas, en el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.

La propuesta contará con la participación de 13 stands de universidades, además de charlas temáticas destinadas a brindar información y herramientas para quienes se encuentran próximos a finalizar sus estudios secundarios.

La Expo está dirigida especialmente a estudiantes de 5º, 6° y 7° año de establecimientos educativos de Morteros y localidades de la zona, quienes podrán conocer distintas propuestas de formación, carreras y alternativas para continuar sus estudios.

Desde el Municipio se destaca la importancia de generar estos espacios de orientación y encuentro, que permitan a los jóvenes acceder a información, despejar dudas y comenzar a proyectar sus próximos pasos.

Expo Carreras 2026 “Punto de Partida”

Jueves 20 de agosto

8:30 a 13:30 horas.

Club Tiro Federal y Deportivo Morteros

13 stands de universidades + charlas temáticas

Destinada a estudiantes de 5º,6° y 7° año de Morteros y zona