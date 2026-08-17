URD San Justo: Aplicaron en un procedimiento la Ley de Protección de Fauna

La Unidad Regional Departamental San Justo informa que, durante la mañana del 16 de Agosto de 2026, personal de Patrulla Rural intervino ante una denuncia por la presencia de cazadores en un establecimiento rural de la localidad de Las Varillas.

El procedimiento se inició a partir de un llamado donde se alertaba sobre la presencia de personas que se encontrarían realizando actividades de caza.

Constituido el personal policial en el lugar, procedió a identificar a tres masculinos mayores de edad quienes fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de dos perros de raza galgo y diversos elementos presuntamente relacionados con la actividad investigada, entre ellos cámaras de filmación, elementos de uso veterinario e insumos para aplicación de medicamentos, tales como jeringas, agujas, sueros y soluciones inyectables, además de otros elementos utilizados para el manejo de los animales.

Los tres aprehendidos fueron trasladados y quedaron alojados en la Comisaría de Las Varillas, a disposición de la Fiscalía de Instrucción de esa ciudad.

El procedimiento se encuentra relacionado con una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, continuándose con las actuaciones correspondientes.