Morteros celebró sus 135 años con una multitudinaria jornada de Festejos Patronales

Morteros celebró este sábado su 135° aniversario y las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, con una jornada que reunió a autoridades, instituciones y vecinos de la ciudad y la región.

Las actividades comenzaron con la Santa Misa y continuaron con la tradicional procesión, para luego dar paso al acto protocolar frente a la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

La celebración contó con una importante participación de instituciones educativas y organizaciones de la comunidad, junto a delegaciones del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Córdoba y Bomberos Voluntarios, que posteriormente formaron parte del tradicional Desfile Cívico-Militar.

Durante el acto central, el intendente Sebastián Demarchi realizó un recorrido por los 135 años de Morteros, reivindicando el espíritu de aquellos primeros pobladores y vinculando esa historia con el desafío de continuar construyendo una ciudad con oportunidades, infraestructura, educación, salud, seguridad y mejores servicios.

“Los sueños, por sí solos, no alcanzan. Se convierten en realidad cuando hay decisión, coraje y voluntad de hacer”, expresó Demarchi, destacando el espíritu de trabajo, solidaridad y esfuerzo que caracterizó históricamente a los morterenses.

El mandatario también repasó algunas de las principales transformaciones impulsadas durante los casi dos años y medio de gestión y destacó el acompañamiento de los vecinos, las instituciones y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Sobre el futuro de la ciudad, sostuvo: “Sueño con un Morteros que no se detenga, que no mire hacia atrás con resignación, sino hacia adelante con esperanza”.

Finalmente, Demarchi convocó a continuar trabajando unidos y dejó uno de los conceptos centrales de su mensaje por el aniversario:

“Las ciudades que crecen no son las que esperan; son las que se animan. Las que sueñan y trabajan. Las que transforman los desafíos en oportunidades”.

De esta manera, Morteros volvió a celebrar su historia, sus tradiciones y su identidad, renovando el compromiso de seguir construyendo colectivamente una Ciudad Fuerte, protagonista y con mirada de futuro.