Pusieron en marcha en San Francisco recorrido provincial de «Parlamentos Estudiantiles»

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha en San Francisco el recorrido provincial de las instancias regionales de Parlamentos Estudiantiles, una iniciativa que promueve la participación activa de las y los estudiantes en la construcción de propuestas para sus escuelas y comunidades.

La jornada se desarrolló en el marco de BienCba, política educativa provincial orientada a fortalecer el bienestar, la convivencia, la participación y el ejercicio de derechos en las instituciones educativas.

En este contexto, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco otorgó una mención especial al Encuentro Regional, destacando la importancia comunitaria e institucional de la propuesta.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “El gobernador Martín Llaryora nos plantea una educación que escuche, acompañe y genere espacios reales de participación. Los Parlamentos Estudiantiles permiten que niñas, niños, jóvenes y adultos expresen sus ideas, construyan acuerdos y sean protagonistas de la vida de sus escuelas. Formar ciudadanía también es aprender a participar, debatir y convivir democráticamente”.

Durante el encuentro, las mesas de trabajo se organizaron de acuerdo con las características de cada nivel y modalidad.

En el Parlamento Infantil, estudiantes de Educación Primaria debatieron sobre la escuela que quieren a partir de cuatro ejes: Educación Sexual Integral (ESI), Educación Ambiental, Patios y Recreos, y Escuela y Participación. Los acuerdos alcanzados fueron sistematizados en un documento regional.

En el Parlamento Juvenil, representantes de Educación Secundaria trabajaron sobre organización estudiantil, convivencia democrática, Educación Ambiental Integral, Derechos Humanos y Participación Juvenil, con especial énfasis en la construcción de espacios de participación y toma de decisiones.

Por su parte, el Parlamento de Jóvenes y Adultos abordó temáticas vinculadas con Educación Ambiental, Inclusión Educativa y Participación Ciudadana, recuperando las experiencias y trayectorias de sus participantes para construir propuestas que fortalezcan el acceso, la permanencia y el egreso.

Los documentos elaborados en San Francisco se integrarán posteriormente con los aportes surgidos de las restantes instancias regionales y serán recuperados en el encuentro provincial.

La secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, expresó: “La participación protagónica de nuestras y nuestros estudiantes no es un enunciado abstracto, sino un ejercicio ciudadano concreto que fortalece las instituciones democráticas desde la escuela. En cada debate y en cada propuesta que surge de estos encuentros regionales, vemos cómo la comunidad educativa se piensa a sí misma, construye acuerdos y transforma la educación de la provincia”.

Por su parte, el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, señaló: “A través de la política educativa BienCba, buscamos que la voz de los estudiantes trascienda el aula y se convierta en el motor de las políticas públicas. Lo que ocurrió en San Francisco demuestra el compromiso y la responsabilidad con la que chicas, chicos y adultos asumen la construcción de los espacios que habitan a diario”.

Tomás, estudiante de nivel Primario de la Escuela Normal de San Francisco, valoró la posibilidad de compartir con pares de otras localidades: “Fue una gran experiencia porque compartimos con otros niños de diferentes localidades y debatimos juntos la escuela que queremos”.

El recorrido continuará el 14 de agosto en Cosquín; el 20 de agosto en Villa María, con los parlamentos Infantil y Juvenil; el 28 de agosto en Deán Funes; el 3 de septiembre nuevamente en Villa María, con Jóvenes y Adultos; el 10 de septiembre en Villa Dolores; y el 15 de septiembre en Río Cuarto.

Las instancias regionales concluirán en la ciudad de Córdoba con encuentros previstos para el 6 de octubre, 8 de octubre y 14 de octubre, correspondientes a los distintos niveles y modalidades.