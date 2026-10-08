Ministerio de Educación se sumó a la 24° Edición de la Maratón Nacional de Lectura

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba se sumó a la 24.ª edición de la Maratón Nacional de Lectura, impulsada por la Fundación Leer, con la participación de más de 577 mil niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a 2.718 instituciones educativas de todo el territorio provincial.

La propuesta convocó a escuelas, bibliotecas y otros espacios educativos y culturales a desarrollar actividades en torno a la lectura, con el propósito de fortalecer el vínculo de los estudiantes con los libros y generar espacios para imaginar, intercambiar ideas y reflexionar sobre diferentes escenarios de futuro.

Bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, esta edición tuvo como eje la ciencia ficción y propuso explorar viajes en el tiempo, avances tecnológicos y nuevos mundos como disparadores para pensar el presente y las sociedades que queremos construir.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el alcance de la propuesta y su valor como herramienta pedagógica: “Cuando más de 577 mil cordobeses se encuentran alrededor de la lectura, estamos hablando de una política educativa que moviliza a toda la provincia. Como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para construir futuro con igualdad de oportunidades”.

Las actividades desarrolladas por las instituciones participantes permitieron abordar diferentes géneros y autores, combinando la lectura con propuestas de intercambio, producción y reflexión.

En ese sentido, Mariel Graciarena, directora del IPEM 38, compartió la experiencia desarrollada en su institución: “Fue una jornada de mucho entusiasmo donde los estudiantes pudieron recorrer diferentes universos a través de la lectura. Recuperamos nuestras tradiciones con postales gauchescas, disfrutamos de la magia de ‘Sueño de una noche de verano’, de Shakespeare, y generamos un espacio de profunda reflexión y debate con ‘Cadáver exquisito’, de Agustina Bazterrica. Ver a los chicos y chicas tan conectados con los libros es el mejor resultado que podemos tener”.

Recursos y acceso a la plataforma

Como parte de la propuesta, la Fundación Leer puso a disposición de las instituciones participantes diversos recursos digitales de acceso gratuito para acompañar las actividades y dar continuidad al trabajo en torno a la lectura.

Entre los materiales disponibles se encuentran:

Guías de actividades adaptadas a distintos niveles y edades.

adaptadas a distintos niveles y edades. Encuentros virtuales con referentes de la literatura infantil y juvenil.

con referentes de la literatura infantil y juvenil. Una selección de textos clásicos de ciencia ficción, disponible en la plataforma Desafío Leer. El Club.

Las comunidades educativas que participaron de la convocatoria pueden acceder a estos materiales y continuar trabajando las propuestas a través del sitio oficial de la Maratón Nacional de Lectura: maraton.leer.org.ar.