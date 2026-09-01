Ministerio de la Producción desarrolló agenda de trabajo en el Departamento San Justo

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, desarrolló una agenda de trabajo en el departamento San Justo para acompañar el crecimiento de las empresas y fortalecer las condiciones para el desarrollo productivo de la región.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, recorrió Morteros, Porteña y Seeber, acompañado por el legislador Gustavo Tévez, intendentes y representantes del sector productivo.

En Morteros se formalizó la entrega de beneficios correspondientes a la Ley Provincial N.º 10.792 de Promoción Industrial. Entre las empresas alcanzadas se encuentra Rivarosa S.A., que incorporará tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 para modernizar y optimizar sus procesos productivos. También Argenbal recibió su certificación promocional.

La recorrida continuó con las obras del programa Centros Comerciales a Cielo Abierto. En Morteros se renovó el eje comercial con nuevo mobiliario urbano, iluminación y mejoras de accesibilidad, mientras que en Porteña se habilitaron pérgolas destinadas a ordenar y jerarquizar el espacio comercial.

Más infraestructura para fortalecer la producción

En Seeber, Sibilla mantuvo un encuentro con los intendentes de Brinkmann, Seeber, Porteña y La Paquita y representantes del sector industrial en el Parque Industrial Regional del Noreste Cordobés.

El predio cuenta con aprobación definitiva desde 2020, una superficie de 12 hectáreas distribuidas en 13 unidades funcionales y empresas en distintas etapas de desarrollo: cuatro operativas, tres en construcción y cuatro en proyecto.

Durante la reunión se analizaron las necesidades vinculadas con la ampliación de infraestructura, la disponibilidad de nuevos lotes, servicios y áreas logísticas, con el objetivo de acompañar el crecimiento del parque y facilitar la radicación y expansión de nuevas industrias.

En este marco, Sibilla destacó que “nuestro principal desafío es mejorar la competitividad de quienes producen” y señaló que la Provincia trabaja sobre infraestructura vial y energética, parques industriales y articulación público-privada y académica para generar mejores condiciones para que las empresas puedan innovar, internacionalizarse y crecer.

La agenda desarrollada en San Justo forma parte del trabajo territorial que lleva adelante el Gobierno de Córdoba junto a municipios, comunas y el sector privado, con el objetivo de transformar las necesidades de cada región en acciones que impulsen la producción, la inversión y el empleo.