La Puerta: Clausura de cuatro máquinas autopropulsadas de aplicación de productos fitosanitarios

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante controles de oficio en establecimientos ubicados en la localidad de La Puerta, departamento Río Primero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 9164 y su Decreto Reglamentario N° 132/05.

Durante los procedimientos, se controló la habilitación y situación registral de los equipos de pulverización de productos fitosanitarios, como así también el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Como resultado de las inspecciones, se dispuso la clausura de cuatro máquinas autopropulsadas de aplicación de productos fitosanitarios, mediante la colocación de las correspondientes fajas de clausura, debido a que no cumplían con las condiciones de habilitación exigidas ante este Ministerio.

Asimismo, se intimó a los responsables a presentar las Recetas Fitosanitarias Digitales correspondientes a las aplicaciones realizadas, en cumplimiento de la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Bioagroindustria se recuerda que toda aplicación de productos fitosanitarios debe realizarse con equipos y operarios habilitados y contar con la prescripción de un Asesor Fitosanitario mediante Receta Fitosanitaria Digital.

Para realizar denuncias o consultas, la ciudadanía puede comunicarse al 0800-8888-2476 o utilizar la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control.