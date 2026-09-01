Morteros comenzó nueva etapa de la obra de extensión de la red de gas natural

La Municipalidad de Morteros informa que comenzó una nueva etapa de la obra de extensión de la red de gas natural, que contempla la ejecución de 5.000 metros de nueva red en distintos sectores de la ciudad.

En esta primera etapa, los trabajos se desarrollarán en el sector comprendido entre calle Alberdi, calle Las Heras, calle Soldano y la vereda este de calle La Heras, entre calle Sucre y bulevar 25 de Mayo.

Las tareas comenzarán inicialmente en las manzanas ubicadas entre calle Alberdi y calle Soldano, para luego avanzar progresivamente con la ejecución de la red.

Los trabajos se realizarán aproximadamente entre las 7:00 y las 14:00/15:00 horas e incluirán la apertura de zanjas para la colocación de la cañería correspondiente.

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos de los sectores donde se desarrollen las tareas paciencia, comprensión y precaución durante el desarrollo de la obra. En algunos casos, las zanjas podrían permanecer abiertas y debidamente valladas durante la jornada, aunque la intención es que sean cerradas el mismo día. Como máximo, se prevé que puedan permanecer abiertas durante un día.

Ante cualquier inconveniente o consulta, los vecinos podrán comunicarse directamente con el encargado de la obra, quien permanecerá presente de manera permanente en el sector, o con el personal que se encuentre realizando los trabajos.

Esta nueva etapa representa un paso más en la ampliación de la infraestructura de servicios de Morteros, acompañando el crecimiento y desarrollo de la ciudad y avanzando en la incorporación de nuevas familias a la red de gas natural.