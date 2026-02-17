Ministro de Agricultura Sergio Busso, destacó el valor del trabajo entre el sector público y privado

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó el valor del trabajo entre los sectores público y privado, en un escenario marcado por una cosecha récord de trigo. Busso valoró el acompañamiento del gobernador Llaryora y remarcó la necesidad de capitalizar este contexto favorable para consolidar un modelo de desarrollo sostenible, que fortalezca la cadena de valor y proyecte al sector en el largo plazo.

“Tenemos el desafío de construir un modelo sostenible en el tiempo, basado en producir, transformar y exportar más, con la participación de todos los actores de la cadena”, señaló el funcionario.

El intendente de Leones, Fabián Marcelo Francioni, manifestó el «orgullo y satisfacción» de los habitantes de la ciudad por la presencia de Martín Llaryora, «porque es la primera vez que un gobernador asiste a las jornadas trigueras».

Francioni coincidió con la importancia de la labor colaborativa entre el sector público y los productores, “tirando para adelante y viendo cómo Argentina cambia día a día y va mejorando, y cada uno de nosotros ponemos lo que tenemos que poner para seguir adelante».

La jornada triguera contó con la participación de representantes de cuatro provincias productoras (Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa) y 40 entidades que integran la cadena triguera. Durante la reunión se compartieron datos, análisis y proyecciones sectoriales, que servirán de base para definir los ejes de trabajo del año.

Entrega de aportes para productores y maquinaria para el consorcio caminero

Durante la actividad, se otorgaron aportes correspondientes al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que en este caso alcanzan a más de 230 productores de los departamentos Marcos Juárez y Unión, por un total de 110.325.930 pesos.

Se trata de hombres y mujeres de campo que implementan prácticas vinculadas al cuidado del suelo, la rotación de cultivos, la eficiencia en el uso de insumos, la incorporación de tecnología y la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, se hizo entrega de una motoniveladora de 180 HP al Consorcio Caminero N° 27 de Leones, perteneciente a la Regional N° 11. La maquinaria, con una inversión de 256.500.000 pesos, permitirá reforzar las tareas de conservación de los 459 kilómetros de caminos rurales que se encuentran bajo su jurisdicción.

La incorporación del nuevo equipo se enmarca en el proceso de reequipamiento histórico que impulsa el Gobierno provincial para consolidar el sistema consorcista.