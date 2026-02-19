Provincia destina financiamiento orientadas a fortalecer la producción y el desarrollo territorial

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, concretó la entrega de créditos por $50.000.000, destinados a productores ganaderos y lácteos del sur cordobés.

Esto se enmarca dentro de las acciones del Gobierno Provincial destinadas a desarrollar herramientas de financiamiento orientadas a fortalecer la producción y el desarrollo territorial.

El ministro Sergio Busso encabezó las entregas a los productores de las localidades.

En Serrano, a través del Plan GanAr (Programa de apoyo a Pequeños y Medianos Productores Ganaderos de la Provincia de Córdoba) se otorgaron créditos por $12.000.000 a cinco productores: cuatro créditos de $2.000.000 y uno de $4.000.000.

Esta línea está destinada a mejorar la sanidad, infraestructura, tecnología y genética para productores, tamberos y cooperativas, buscando aumentar la productividad y competitividad con foco en la reconversión industrial y el desarrollo ganadero.

Asimismo, en esta localidad también se entregaron créditos del BICE (Banco De Inversión y Comercio Exterior) para la cadena láctea, con subsidio de tasa por parte del Ministerio. Los mismos benefician a seis productores por un monto superior a los $28 millones, impulsando inversiones estratégicas en el sector.

Por otra parte, en General Levalle, también mediante el Plan GanAr, se realizó la entrega de créditos por $10.000.000 a tres productores: un crédito de $2.000.000 y dos de $4.000.000.

Estas acciones se enmarcan en la política del Gobierno de Córdoba de acompañar a los productores agropecuarios con herramientas concretas, promoviendo la inversión productiva y el crecimiento sostenible en todo el territorio provincial.