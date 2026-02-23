Refuerzan seguridad en zonas rurales e incentivan producción sostenible

En Colonia Caroya, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, encabezó el acto de entrega de cinco camionetas 0km totalmente equipadas para reforzar la seguridad en zonas rurales.

Estas nuevas unidades prestarán servicio en Colonia Caroya, Macha, Pampa de Olaen, Tala Huasi y Capilla de Dolores. Las patrullas rurales en Córdoba son unidades especializadas de la Policía de Córdoba dedicadas a la seguridad del sector agropecuario, mediante la prevención y el control de delitos como el robo de cereales, maquinaria, agroquímicos y ganado,

Cuentan con bases operativas dispuestas en todo el ámbito provincial y unidades móviles que poseen todo el equipamiento necesario para la tarea de prevención y vigilancia.

“El Estado debe generar las condiciones para que el productor pueda producir tranquilo

e incentivarlo para que pueda producir más y mejor y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, entregando nuevos móviles para la Patrulla Rural”, dijo Busso.

Incentivo a la producción sostenible

Además, 103 productores comprometidos con el cuidado de los recursos recibieron los

beneficios del Programa Buenas Prácticas Agropecuarias.

Al respecto, el ministro aseguró que “más allá del aporte económico, lo que buscamos con este programa de Buenas Prácticas es cambiar la forma de producir pensando en las

próximas generaciones”.

El acto se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario Martha Canale y conto con la presencia de los legisladores provinciales, Luciana Presas y Victor Molina, la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, el Director General de Policía Caminera, Daniel

Bolloli, el secretario de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini y el director general de Fortalecimiento Productivo Regional, Santiago Dellarossa e intendentes de la zona, entre otras autoridades.