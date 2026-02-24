Firmaron acuerdo para la prevención y lucha contra el delito rural

El Gobierno de Córdoba, a través de los ministerios de Bioagroindustria, Seguridad, y Justicia y Trabajo, en un trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal y las principales entidades del sector agropecuario, llevaron a cabo la firma de un Acta Acuerdo con el objetivo de reforzar la prevención y la lucha contra el delito rural en la provincia de Córdoba.

El acuerdo establece la creación del Consejo de Seguridad Rural Provincial, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

Al referirse a la iniciativa, Busso señaló que responde a las demandas del sector y consolida un esquema de articulación entre el Estado provincial, el Ministerio Público Fiscal y las entidades rurales.

“Fortalecer la seguridad en el ámbito rural es una prioridad para acompañar a nuestros productores. Este acuerdo consolida una herramienta concreta de articulación y coordinación que nos permitirá actuar con mayor eficacia y previsibilidad en todo el territorio provincial”, expresó el ministro de Bioagrondustria.

A su vez, su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros señaló: «Este flamante Consejo de Seguridad Rural va potenciar aún más el trabajo que ya viene realizando nuestra Patrulla Rural de la Policía de Córdoba en todo el interior provincial”.

“Córdoba combina grandes conglomerados urbanos con extensas zonas rurales y productivas, y el Estado Provincial debe adaptarse a esta realidad para llegar a cada cordobés, a cada productor, viva donde viva«, sostuvo Quinteros.

En tanto, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, manifestó: “El delito rural requiere respuestas judiciales rápidas y articuladas. Este Consejo nos permite sistematizar el trabajo entre investigación, persecución penal y territorio en nuestro interior”.

En relación a sus funciones, el Consejo coordinará acciones para mitigar los hechos delictivos en zonas rurales, a partir del fortalecimiento de la articulación interinstitucional y la participación del sector productivo.

El acta también prevé la puesta en marcha de canales directos de comunicación entre productores y fuerzas de seguridad, como grupos oficiales de mensajería, líneas telefónicas y radios rurales.

Además, se incrementarán los patrullajes preventivos en zonas y horarios críticos, se realizarán jornadas de capacitación sobre prevención del delito y el uso de tecnología aplicada a la seguridad, así como instancias de evaluación y seguimiento trimestral de los resultados.

El acta fue suscripta por el Ministerio de Bioagroindustria; el Ministerio de Seguridad; el Ministerio de Justicia y Trabajo; el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba; la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ); la Federación Agraria Argentina (FAA); la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO); y la Sociedad Rural Argentina (SRA).