Presentaron nueva edición de Agroactiva: «Una Muestra de lo que Somos»

En la Casa de la Provincia de Santa Fe (de Buenos Aires) se presentó este miércoles, una nueva edición de Agroactiva. La muestra tendrá lugar del 3 al 6 de junio en Armstrong, bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.

El lanzamiento estuvo encabezado por la Directora General de Agroactiva, Rosana Nardi, y el Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, entre otras autoridades.

Nota completa y Fuente Infocampo

Se lanzó Agroactiva 2026: “Santa Fe volverá a mostrar que la salida es con el campo y la industria” | Infocampo