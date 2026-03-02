  • 2 marzo, 2026

Las lluvias en la zona núcleo llegaron con un aplazo al segundo mes del año

Según el informe semanal para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), febrero acabó con un promedio de 103 milímetros, versus una media histórica de 120 y con un 30% del área que no llegó a los 80.

“En el mes de febrero, las lluvias de la región núcleo alcanzaron un promedio de 103 mm, cuando los promedios para la región oscilan entre 100 y 140 mm de oeste a este.

