INTA: Invitan a curso de Auxiliar de Tambo 2026

La *Agencia de Extensión Rural Brinkmann* te invita al *Curso Auxiliar de Tambo 2026”*
Sumate a este curso para iniciar tu camino como tambero profesional junto al INTA Lechero
4 clases
20% teoría
80% prácticas a campo
*COMIENZA EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO*
# Trabajo en equipo
# La vaca y sus puntos críticos
# Máquinas y sistemas de ordeñe
# Calidad de leche y rutina de ordeñe
# Bienestar animal
# Boyeros y alimentación
LUGAR: Morteros
por la mañana de 9 a 12 hs.
MODALIDAD: *presencial*
A Cargo de profesionales especialistas
ARANCELES E INSCRIPCIÓN EN EL LINK AZUL DE ABAJO . Incluye refrigerios y certificado
Cualquier duda escribinos, estamos a tu disposición *INTA Brinkmann – 3572 528728*