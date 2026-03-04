  • 4 marzo, 2026

Agro

INTA: Invitan a curso de Auxiliar de Tambo 2026

Mar 4, 2026

La *Agencia de Extensión Rural Brinkmann* te invita al *Curso Auxiliar de Tambo 2026”*

Sumate a este curso para iniciar tu camino como tambero profesional junto al INTA Lechero

4 clases

20% teoría

80% prácticas a campo

*COMIENZA EL MIÉRCOLES 18 DE MARZO*

# Trabajo en equipo

# La vaca y sus puntos críticos

# Máquinas y sistemas de ordeñe

# Calidad de leche y rutina de ordeñe

# Bienestar animal

# Boyeros y alimentación

LUGAR: Morteros

por la mañana de 9 a 12 hs.

MODALIDAD: *presencial*

A Cargo de profesionales especialistas

ARANCELES E INSCRIPCIÓN EN EL LINK AZUL DE ABAJO . Incluye refrigerios y certificado

https://forms.office.com/r/v595q6wmWY?origin=lprLink

Cualquier duda escribinos, estamos a tu disposición *INTA Brinkmann – 3572 528728*