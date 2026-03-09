Red Mujeres Rurales vuelve a «Expoagro» 2026 con importante agenda

Red Mujeres Rurales vuelve a Expoagro 2026 edición YPF Agro con una importante agenda de actividades orientadas a fortalecer redes de trabajo, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y promover nuevas alianzas para el desarrollo rural.

Durante la exposición que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, el primer eje central de la participación será la presentación del Plan Estratégico 2026–2030, que se realizará el miércoles 11 a las 11 h en el Auditorio de Prensa. La actividad contará con la participación de Ana Laura Sayago, vicepresidenta de Red Mujeres Rurales, junto al acompañamiento de Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, y Carolina Bruzzese, Punto Focal de Género de FAO Argentina, en el marco del Año Internacional de la Mujer Agricultora declarado por Naciones Unidas.

El nuevo plan define el rumbo institucional de la organización para los próximos años y se estructura en tres fases clave orientadas a consolidar su desarrollo institucional, fortalecer su presencia territorial y proyectar el trabajo de la Red a nivel regional e internacional, con el objetivo de asegurar un crecimiento sostenido y ampliar su impacto.

Ese mismo día, la agenda continuará a las 16 h en el Auditorio Agronegocios CREA con ENTRAM.AR, un espacio participativo y de networking pensado para compartir ideas, conectar y construir redes frente a los desafíos y oportunidades del agro. La jornada contará con la participación de “Chechu” Giorgi y será moderada por María José de Lazzer, socia de la Red. También participarán líderes de Red Mujeres Rurales, quienes compartirán experiencias y miradas para inspirar nuevas iniciativas y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores de la ruralidad. Es abierto a todo público y se espera la participación de aliados estratégicos en este encuentro.

El cierre será a las 18 h en el sector de Ganadería, con un sunset junto a la Asociación Braford Argentina, que incluirá degustación y un espacio de encuentro para continuar fortaleciendo vínculos dentro de la comunidad agropecuaria. La jornada contará con la participación destacada de la asadora Ana Sánchez.

La agenda de Red Mujeres Rurales comienza el martes 10 a las 15 h con “Mujeres fuertes en el sector agropecuario”, una charla y panel de debate organizada junto a la Embajada de Alemania, en el marco del año internacional dedicado a las mujeres rurales. El encuentro buscará reflexionar sobre el rol y la importancia de las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales, abordando cómo se destacan hoy en el sector, los desafíos que enfrentan y el papel de las asociaciones y empresas como plataformas de transformación. También se analizará la creación y uso de innovaciones y tecnologías en la producción, así como el rol de mujeres fundadoras en el ecosistema agro.

El miércoles la agenda continuará a las 9 h en el stand de ACA con el desayuno de trabajo “Tendiendo puentes en red”, junto al Consejo de Administración. A las 12 h, en el stand de COMAFI, se realizará el encuentro “Mujeres Únicas en Agro” (con inscripción previa a través del formulario de la entidad). Posteriormente, a las 14.15 h, se concretará la firma de un acuerdo marco en el stand de OMBU, consolidando una nueva alianza estratégica.

Red Mujeres Rurales es una organización que reúne a productoras, emprendedoras, empresarias, profesionales e investigadoras comprometidas con el desarrollo sostenible de los territorios rurales. A través del trabajo en red, promueve la integración de saberes, la innovación y la participación activa de las mujeres en los procesos de desarrollo económico, social y ambiental.

Con esta agenda en el marco de los 20 años de Expoagro, Red Mujeres Rurales reafirma su compromiso de impulsar espacios de encuentro, diálogo y cooperación que fortalezcan el liderazgo de las mujeres en el agro, junto a aliados, contribuyendo a un desarrollo rural más inclusivo, innovador y sostenible.