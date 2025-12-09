Ministro Ferreyra destacó «el compromiso por reconocimientos nacionales y provinciales»

La provincia de Córdoba tuvo una destacada participación en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, desarrollada durante los meses de octubre y noviembre en distintas sedes del país: Posadas (Misiones), Cafayate (Salta) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En total, 18 proyectos feriales representaron a Córdoba en las fases de Artes, Matemática, Ciencias y Tecnología; a los que se sumaron cuatro duplas de estudiantes y docentes que participaron de los Desafíos Educativos realizados en simultáneo.

“Cada una de estas experiencias demuestra lo que nuestras escuelas son capaces de lograr cuando se fomenta la creatividad, el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. Seguimos impulsando una educación que entusiasma, que innova y que abre nuevos caminos para todas y todos nuestros estudiantes”, destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

De esta manera, Córdoba se posiciona como líder en materia educativa a través del incentivo a la creatividad, innovación y transformación del proceso de aprendizaje.

Reconocimientos nacionales

El talento cordobés fue reconocido con dos importantes destaques en el orden nacional:

“Fracciones que suenan” – Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento (Brinkmann). Nivel Primario. Fase Artes – Posadas (Misiones).

“Ludomatic” – Escuela Municipal Alicia Moreau (Córdoba Capital). Nivel Primario. Fase Tecnología – CABA.

Distinciones provinciales recibidas

Durante las diferentes fases, Córdoba también recibió 10 distinciones provinciales, que valoraron el aporte de los proyectos cordobeses vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la mejora educativa:

Artes – Posadas (Misiones)

• “Fracciones que suenan” – I.P. Domingo F. Sarmiento (Brinkmann)

• “Crearte con conciencia” – Escuela Superior El Nacional (La Carlota)

• “ReCreArte” – IPEN N° 45 (San Marcos Sierras)

Matemática – Posadas (Misiones)

• “The Kefir Way” – IPET N° 85 República de Italia (General Paz)

Ciencias – Cafayate (Salta)

• “Eco Aurum” – Escuela Ángel Fausto Ávalos (Córdoba)

• “Epic BAC Exprés” – IPET N° 249 Nicolás Copérnico

• “Barniz Sustentable” – Escuela Especial Prof. Enrique Hugo Mora

Tecnología – CABA

• “Córdoba arde: Todos contra el fuego” – Jardín Presidente Mitre (Río Tercero)

• “VCP Health” – Escuela Experimental PROA TIC (Villa Carlos Paz)

• “Consumo Inteligente” – Escuela PROA TIC (Río Cuarto)

Desafíos Educativos: estudiantes cordobeses destacados

Simultáneamente a la exposición de los proyectos, duplas de estudiantes participaron de actividades vinculadas a tópicos curriculares, obteniendo también reconocimientos:

Alejo Sur Sartorio – Escuela Francisco A. Rizzuto (Córdoba Capital). Matemática – Posadas

Jeremías Visintin – IPEM N° 272 (Jesús María). Arte Geométrico – Posadas

Samay Iara Yedro – Escuela Esteban Echeverría (Las Chacras Norte). Energía – Cafayate

Felipe Parente Peluc – IPET N° 56 Abraham Juárez (Villa María). Tecnología – CABA

Además, Córdoba distinguió a 19 proyectos provenientes de otras provincias, en una acción que reafirma su compromiso federal con la promoción de la innovación educativa.

Una feria con mirada STEAM y compromiso alfabetizador

La edición 2025 profundizó el trabajo por proyectos bajo el enfoque STEAM, promoviendo el desarrollo de capacidades comunicacionales en línea con el Compromiso Alfabetizador Córdoba, impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia.

A lo largo de todo el año, la Feria —en sus instancias institucional, regional, provincial y nacional— potencia en las escuelas el desarrollo de propuestas creativas, interdisciplinarias y situadas en el contexto de cada comunidad.

Con orgullo, Córdoba celebra estos logros y se proyecta a seguir fortaleciendo la participación de estudiantes, docentes y escuelas en la edición 2026, reafirmando su compromiso con una educación de calidad, inclusiva e innovadora.