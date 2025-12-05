Cerró Plan Fines Línea Deudores 2025 para jóvenes y adultos de toda la Provincia

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA), llevó a cabo el Plan FinEs Línea Deudores 2025 para jóvenes y adultos de todo el territorio provincial.

El Plan nacional de Finalización de Estudios Secundarios para Jóvenes y Adultos (FinES) deudores de materias se trata de una nueva oportunidad para finalizar los estudios secundarios en Córdoba.

El ministro de Educación Horacio Ferreyra, sostuvo que “el Plan FinEs además de facilitar la finalización de estudios secundarios del ciclo orientado, permite que se amplíen las oportunidades laborales y académicas de las egresadas y los egresados en Córdoba”.

Más de 2000 estudiantes que finalizaron el cursado obligatorio, regresaron este año a las aulas de la Provincia para rendir las asignaturas de cualquier año y equivalencias, tanto en este plan como en su escuela de origen, para así finalizar sus estudios secundarios.

En las 50 sedes ubicadas en todo el territorio provincial, 1397 estudiantes asistieron a tutorías, rindieron, aprobaron sus exámenes finales y lograron así cumplir con el objetivo.

“Quería terminar con la materia que me faltaba para completar mis estudios secundarios y así poder seguir estudiando la Licenciatura en Psicomotricidad en la UPC. La flexibilidad del plan me permitió realizar los trabajos prácticos en mi casa e ir a rendir los exámenes a la sede,» comentó Gabriela, estudiante egresada de Plan FinEs.

“Lo que más destaco de este plan es el compromiso de las y los profesores que son excelentes, me ayudaron muchísimo. Esta fue la única manera en que pude finalizar el secundario”, expresó Javier, estudiante egresado de Plan FinEs.

Los estudiantes contaron con el acompañamiento de docentes tutores y de coordinadores quienes en este proceso llevaron a cabo las tutorías que permitieron que las y los jóvenes y adultos aprobaran las asignaturas adeudadas y así culminar sus estudios secundarios.

“Es una oportunidad que acerca a las y los estudiantes al objetivo de terminar el secundario. Como docente te encontrás con trayectorias educativas interrumpidas, con muchas historias de vida muy particulares y siempre pensamos que nuestro trabajo es el de rehacer el vínculo pedagógico y poder retomar una dinámica educativa, debemos volver a tejer esas redes de contención”, afirma Abril, Profesora de Plan FinEs.

El director general de la DGEJyA Sergio Cornatosky, destacó “que la tarea que llevan a cabo los docentes en tanto guías del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, es imprescindible para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para mejorar sus posibilidades de desarrollo”.

De esta manera, seguimos sumando más oportunidades para que las y los jóvenes y adultos de Córdoba finalicen sus trayectorias educativas y logren mejores oportunidades de desarrollo personal y en sus comunidades locales.