Misión Cisco 2025: Programa gratuito de formación digital 

El Gobierno de Córdoba presentó oficialmente la Misión Cisco 2025, una iniciativa de formación digital que busca consolidar a la provincia como referente regional en innovación y transformación tecnológica.

Estos cursos forman parte de un programa gratuito de formación digital que busca capacitar a jóvenes y adultos desde los 13 años en habilidades clave para el mundo tecnológico. Se dictan de manera online y asincrónica a través de la Cisco Networking Academy, con temas como ciberseguridad, inteligencia artificial, internet de las cosas, hardware y uso de dispositivos.

Al completarlos, los participantes reciben insignias digitales con validez internacional, que mejoran sus oportunidades laborales.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Córdoba junto a Cisco, apunta a promover la inclusión digital y posicionar a la provincia como referente en innovación y transformación tecnológica en la región.

El lanzamiento se realizó en el Museo Tamburini, con la presencia de autoridades provinciales, intendentes de distintos municipios y representantes de los Espacios ABC Lab, quienes acompañaron el inicio de este desafío global junto a Cisco NetAcad Latinoamérica.

Durante el evento, encabezado por Candelaria Simon (Gobierno de Córdoba) y Ezequiel Moregui (Cisco), se destacaron los beneficios de la propuesta: seis cursos gratuitos de Cisco Networking Academy, con modalidad online y asincrónica, que otorgan insignias digitales de validez internacional, reconocidas por empresas y organismos en todo el mundo.

“Queremos que cada cordobés tenga la oportunidad de acceder a las habilidades digitales más demandadas en el mundo, con formación gratuita y reconocimiento internacional. La Misión Cisco es una apuesta concreta por el futuro de nuestra gente y nuestras comunidades”, destacó Candelaria Simon.

Los cursos disponibles son:

Conciencia Digital

Introducción a la Ciberseguridad.

Introducción a la Inteligencia Artificial Moderna.

Introducción al IoT y Transformación Digital.

Conceptos Básicos de Hardware de Computadora.

Uso de Computadoras y Dispositivos Móviles.

El cursado, que ya se encuentra abierto, puede iniciarse y completarse hasta el 23 de noviembre de 2025. Las inscripciones están disponibles para todos los interesados mayores de 13 años en https://cordobadigital.cba.gov.ar/cursos-de-cisco.

Sobre la Misión Cisco 2025

La Misión Cisco es una iniciativa que forma parte del Gobierno de Córdoba junto a la Cisco Networking Academy, un programa educativo global que busca capacitar a jóvenes y profesionales en áreas vinculadas a las redes, la conectividad y la transformación digital.

Se trata de una competencia que se desarrolla en distintos países de Latinoamérica y que involucra a las instituciones educativas que forman parte de esta red académica. El objetivo es promover que más estudiantes se inscriban, cursen y completen las distintas propuestas de formación que ofrece la plataforma, obteniendo insignias digitales.

Cada academia participante suma puntos a partir de la cantidad de estudiantes registrados y del nivel de finalización de los cursos. De esta manera, se fomenta tanto la difusión como la continuidad en los trayectos formativos, reforzando el compromiso de Cisco con la capacitación tecnológica en la región.

Con esta iniciativa, Córdoba ratifica su compromiso de impulsar la alfabetización digital, la inclusión y la empleabilidad, posicionándose a la vanguardia de la transformación tecnológica en América Latina.