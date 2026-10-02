Modelo de gestión del Festival Jesús María, reconocido por la Secretaría de Cultura de la Nación

El modelo de gestión del *Festival de Jesús María* fue protagonistas de un encuentro organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, en el marco del *Mes de las Industrias Culturales Argentinas* (MICA 2026).

La presentación tuvo lugar este sábado 26 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó una exposición sobre el funcionamiento y organización de la institución como modelo de industria cultural.

En representación de la fiesta participaron el presidente de la Comisión Directiva y el secretario de Contratación, quienes destacaron la organización, articulación con distintos sectores y su impacto cultural, artístico y económico.

Para el Festival, formar parte de la agenda de MICA representa una oportunidad para compartir su experiencia y proyectar el trabajo realizado desde la comunidad hacia el ámbito de las industrias culturales a nivel nacional.