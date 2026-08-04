Modernizan Unidad de Terapia Intensiva del Servicio del Quemado del Hospital Córdoba

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, avanza en la readecuación de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Servicio del Quemado del Hospital Córdoba, una obra estratégica que permitirá fortalecer la atención de pacientes críticos quemados de toda la provincia y de distintas regiones del país.

La intervención, que registra un 85 por ciento de avance, demanda una inversión superior a 169 millones de pesos y es financiada íntegramente con recursos generados por el propio hospital mediante el Sistema de Recupero de Gastos Hospitalarios.

La nueva UTI contará con seis camas de terapia intensiva, boxes individuales de aislamiento, respiradores, monitores multiparamétricos, sala de médicos y conexiones para diálisis en cada uno de los puestos, incorporando infraestructura y tecnología de alta complejidad para mejorar la atención de pacientes que requieren cuidados críticos.

La obra comprende trabajos de albañilería, carpintería, revestimientos, colocación de cielorrasos, pintura e instalaciones eléctricas y sanitarias, adaptando el espacio a los estándares que demanda este tipo de atención especializada.

El director del Hospital Córdoba, Eduardo Caminos, destacó que “esta refuncionalización se enmarca en el 75° aniversario del Hospital y permite fortalecer la capacidad de respuesta de uno de los servicios más reconocidos del país, mejorando la calidad de atención tanto para pacientes cordobeses como para quienes llegan derivados desde otras provincias”.

La incorporación de boxes individuales de aislamiento representa una mejora sustancial para el Servicio del Quemado, ya que estos pacientes presentan una elevada vulnerabilidad a las infecciones y requieren internación bajo estrictas condiciones de bioseguridad para favorecer su recuperación.

Reinversión en la salud pública

La obra es posible gracias al Sistema de Recupero de Gastos Hospitalarios, mediante el cual los hospitales provinciales facturan las prestaciones brindadas a pacientes con cobertura de obra social.

Los recursos recuperados son administrados por el Ministerio de Salud y reinvertidos en infraestructura, equipamiento y mejoras edilicias, fortaleciendo la calidad de la atención en el sistema público.

Cabe destacar que el Servicio del Quemado del Hospital Córdoba es un centro de referencia provincial y nacional, reconocido por atender la mayor cantidad de pacientes quemados del país. Recibe derivaciones desde distintas provincias, del interior cordobés e incluso del subsector privado, debido a la complejidad y especialización de las prestaciones que brinda.