Morterito Juega-Deporte Escolar 2026 en marcha

Comenzó una nueva edición del programa “Morterito Juega – Deporte Escolar”, con los encuentros de Amijugando para 6° grado y Intertribus de 1° año, realizados en Club Amelia y Asociación Deportiva Nueve de Julio.

Más de 500 estudiantes participaron de jornadas a puro deporte, con disciplinas como softbol, handball, vóley y básquet

El programa continúa creciendo: el año pasado alcanzó a más de 4400 estudiantes y este año suma también las etapas locales de “Los Cordobesitos”, que iniciarán en junio en handball, vóley, fútbol y atletismo, con la posibilidad de acceder a la final provincial con viaje incluido.

Una propuesta que une deporte y educación, promoviendo valores, participación y sentido de pertenencia en niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad.

En relación a esto el intendente Sebastián de marchi se refirió a esta propuesta como innovadora ya que permite que todos nuestros chicos y chicas participen de jornadas deportivas generando sentido de pertenencia e incorporando valores del deporte.

Por su parte el secretario de deporte Leandro Conti, mencionó la importancia de estar presentes con el deporte desde el estado municipal generando hábitos y naturalizando la práctica de los mismos propiciando mayor beneficio a toda la sociedad.