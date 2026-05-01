Pusieron en marcha Centro Educativo Rural Integral de Colonia Prosperidad

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, dejó formalmente constituido el Centro Educativo Rural Integral (CERI) de Colonia Prosperidad, en el departamento San Justo, una iniciativa que fortalece la educación en el ámbito rural y amplía las oportunidades educativas para las y los estudiantes de la comunidad.

La puesta en marcha de este nuevo centro permitió habilitar una sala de 3 años y un pluricurso de nivel secundario, lo que posibilita que estudiantes de la zona puedan continuar y completar sus estudios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Los Centros Educativos Rurales Integrales (CERI) integran ofertas educativas de Nivel Inicial, Primario y/o Secundario, y pueden incorporar propuestas de capacitación laboral o formación profesional, fortaleciendo el vínculo entre la escuela, la comunidad y el desarrollo local.

Durante el acto, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, destacó: “Los nuevos Centros Educativos Rurales Integrales representan un hito en la educación rural de Córdoba, reflejando un compromiso sólido con la equidad y la calidad educativa».

Creados en el marco del programa TransFORMAR@Cba, mediante la Resolución Ministerial N.° 459/25, estos centros se posicionan como experiencias precursoras que buscan ampliar y mejorar los modelos de organización escolar en el ámbito rural.

El modelo promueve una mayor articulación entre niveles, favorece el acompañamiento integral de las trayectorias educativas y fortalece el trabajo docente a partir de una gestión institucional y pedagógica más colaborativa, con el objetivo de garantizar mejores oportunidades de aprendizaje para estudiantes de las zonas rurales de Córdoba.

“Este nuevo centro potencia la propuesta educativa en esta localidad y zona rural de influencia con la incorporación de la sala de 3 años. Hoy en Córdoba logramos un salto histórico en la cobertura, pasamos del 59% al 82% en toda la provincia. La incorporación del nivel secundario abre la puerta a que los estudiantes puedan formarse en la localidad; seguramente durante este año estaremos trabajando con ustedes para seleccionar una propuesta de Formación Profesional que se vincule con el desarrollo local”, explicó Ferreyra.

Por su parte, la directora del CERI, Patricia Arévalo, expresó: “La constitución del CERI, potencia la articulación de los niveles educativos obligatorios en pos de una mejora en los aprendizajes. La enseñanza del inglés, Educación Física, Educación Artística y Educación Tecnológica está garantizada en todos los niveles a partir de la incorporación de los docentes multinivel”.