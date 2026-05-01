Morteros: Fortalecen la lectura en el ámbito rural

La iniciativa itinerante recorrerá las instituciones educativas rurales para garantizar el acceso a la literatura y promover el encuentro entre familias y docentes.

Con el compromiso de profundizar las políticas de equidad educativa, la Municipalidad de Morteros pone en marcha “Caminos de Papel”. Se trata de un programa de biblioteca viajera que nace bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Educativas, con el objetivo de acercar material bibliográfico de calidad a las escuelas rurales.

Esta propuesta es posible gracias al patrimonio de la biblioteca pedagógica provincial, que ha dispuesto una colección móvil de más de 30 ejemplares seleccionados especialmente para este recorrido. La valija literaria incluye diversos géneros como cuentos, novelas, poesía e historietas, permitiendo que estudiantes de diferentes edades encuentren lecturas que despierten su interés y curiosidad.

Este proyecto reafirma el compromiso del municipio con la educación integral, entendiendo que la lectura es una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento crítico y la imaginación en la infancia.