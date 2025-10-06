Morteros: 1° Jornada sobre Ludopatía “De la diversión al peligro: el lado oculto del juego”

Se llevó a cabo la 1° Jornada sobre Ludopatía, bajo el lema “De la diversión al peligro: el lado oculto del juego”, una iniciativa conjunta de las Municipalidades de Morteros, Brinkmann y Porteña, junto a sus Universidades Populares.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes de nivel medio y fue dictada por profesional de la UEPC, quien brindó herramientas para reflexionar sobre los riesgos y problemáticas vinculadas al juego, en especial el juego online.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Parroquial de Morteros, con la participación de alrededor de 200 estudiantes de la ciudad, quienes se involucraron activamente en el intercambio de ideas y experiencias.

Con este tipo de jornadas, las instituciones locales buscan abrir espacios de diálogo y concientización en la comunidad educativa, promoviendo la prevención y el acompañamiento de los adolescentes frente a problemáticas actuales que afectan a las juventudes.