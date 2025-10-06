Fundación Construirnos entregó vivienda en Colonia Vignaud

Fundación Construirnos entregó el plan Nº 15 y 16 del año 2025, ascendiendo a 157 el acumulado histórico. El beneficiario es el señor Adrián Perosino y está ubicado a la vera de la calle Ana Passadore, la vía principal de ingreso a Colonia Vignaud.

En un acto interno, por expreso pedido del adjudicatario, asistieron, en nombre de la entidad, el presidente, Federico Díaz; el Tesorero, Raúl Gagliardi, la dirigente Irma Poggi, el administrativo Marcelo Masín; la arquitecta Daniela Alesso (quien tuvo a su cargo el diseño y dirección técnica de la obra); y el titular de la empresa constructora, Sr. Pedro Juárez y su señora esposa.

El presidente Díaz agradeció a la familia Perosino por la confianza depositada en la institución para su proyecto de inversión en Colonia Vignaud. Repasó el historial último de la fundación, indicando que se vienen entregando, en los últimos cuatro años, un mínimo de 20 planes por cada año. Se suponía que iba a ser difícil el 2025, pero -sin embargo- el nivel de inversores ahorristas aumento en 14 suscriptores y el promedio de pago es absolutamente puntual.

La entidad tiene elaborada una planificación hasta el año 2029, en parámetros parecidos a los ya anunciados y eso garantiza la edificación de 2 viviendas para cada una de las empresas que trabajan para la fundación, así como para los proveedores de materiales y equipamientos.

Como se ha hecho costumbre, se entregó un limonero para el nuevo bien, labor que estuvo a cargo de la dirigente Irma Poggi. La cesión de llaves, en tanto, la realizó el tesorero Raúl Gagliardi, tras lo cual culminó la sencilla ceremonia de otorgamiento.

La edificación insumió dos planes solidarios y es un espacio de recreación, decidido por sus titulares, y demuestra la flexibilidad del sistema que promueve la fundación que permite a los suscriptores realizar su proyecto pensado: una vivienda, un local comercial, un galpón, etc. En este caso un “salón de eventos” luce de manera espectacular en sus detalles y diseños, lo que lo convertirá en un confortable hábitat para los descansos de fines de semana, por parte de la familia beneficiada.

En las semanas venideras se seguirá entregando unidades hasta completar el cupo estipulado para el período 2025.