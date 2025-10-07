Infraestructura: Iniciaron pavimentación de casi 60 km de Ruta Provincial N° 10

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, inició la pavimentación de casi 60 km más de la Ruta Provincial 10, considerada la columna vertebral de la red vial provincial.

En esta oportunidad, y dando continuidad al plan de asfaltado de la RP 10, los trabajos se desarrollan en los tramos comprendidos entre Villa Reducción y la intersección con la Ruta Provincial 11, y entre esta ruta y la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de Las Perdices.

El objetivo es vincular Villa Reducción con la RP 11 para sumar un tramo más de conectividad por pavimento en el sur de la provincia.

La RP 10 tiene un elevado tránsito diario de camiones que transportan de la producción agrícola – ganadera en esta zona.

Con la ejecución de esta obra se contribuirá a los desarrollos sociales, agropecuarios y comerciales de la región y mejorará la conexión con centros manufactureros y de distribución de materia prima como Río Cuarto y Villa María.

Ficha técnica de los tramos

La obra con inicio en la zona urbana de Villa Reducción -2.60 km – hasta la RP 11 se extiende en una longitud de 20.1 km con dirección Sur-Norte-

En ambos extremos se proyectan intersecciones canalizadas en correspondencia con los cruces con RN 8 al Sur y RP 11 al Norte.

En tanto, la pavimentación del tramo entre la RP 11 y la localidad de Las Perdices, en RN 158, tiene una longitud de 37,5 km y se desarrolla en dirección Norte – Sur.

Este tramo sumado a los segmentos ya pavimentados de Las Perdices – Punta del Agua y Punta del Agua- Las Isletillas más el proyecto de pavimentación del tramo que une Las Isletillas-Las Peñas Sud, completa una gran parte de la red vial sur de la provincia de Córdoba.

La obra se completa con la señalización horizontal y demarcación vertical conforme lo establecido en la Ley Provincial de Tránsito 8.560.

La ruta más extensa de la provincia

La Ruta Provincial 10 es la vía de comunicación más extensa de la red provincial de Córdoba. Es un corredor estratégico de la producción cordobesa porque atraviesa toda la geografía provincial y los departamentos productivos.

Recorre los departamentos Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Célman, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. Tiene su origen en el norte, en la localidad de La Puerta, y su fin en el sur, en coincidencia con el límite con la provincia de La Pampa.

Es considerada la columna vertebral entre las rutas cordobesas. Su longitud total es de 516 kilómetros.