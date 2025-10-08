Morteros: Organizaron Paseo de Emprendedores y Artesanos

La Municipalidad de Morteros organizó una nueva edición del Paseo de Emprendedores y Artesanos, que el pasado domingo 5 de octubre reunió en la Plaza San Martín a más de 30 expositores de la ciudad y la región, ofreciendo una amplia variedad de productos y propuestas locales.

El Paseo busca consolidarse como un espacio de comercialización y encuentro para los emprendedores todos los domingos, promoviendo la producción local y regional y fortaleciendo los lazos comunitarios.

Durante la jornada también hubo presentaciones artísticas a cargo de distintos talleres del Centro Cultural Municipal, que aportaron música, color y danza al paseo. Participaron la profesora Sol Correa con el Taller de Danzas Árabes, la profesora Yamila Dip con el Taller de Cumbia, y la profesora Camila Galfré con el Taller de Samba y Carnaval.

Además, los adultos mayores del Taller de Folclore “Fuerte los Morteros”, del Centro de Jubilados, presentaron sus coreografías bajo la dirección de la profesora Gabriela Vivas.

El cierre estuvo a cargo de la batucada “Reyes de Samba”, que llenó la plaza de ritmo y alegría.