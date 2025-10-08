Firmaron convenio para construcción de convenio de Polideportivo Social en Morteros

El intendente Sebastián Demarchi firmó ayer en San Francisco un convenio con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el gobernador Martín Llaryora, para el inicio de la obra de un polideportivo en Morteros.

Esta obra marca el punto de partida del proyecto para la creación de un Parque Deportivo y Recreativo, un espacio con acceso libre y gratuito que permitirá a vecinos y vecinas disfrutar del deporte, la recreación y la vida al aire libre.

“Es muy importante que el Gobierno de la Provincia esté presente en el interior del interior. Agradezco al gobernador Martín Llaryora y al ministro Manuel Calvo por acompañar a Morteros y por seguir impulsando obras que igualan oportunidades y mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, destacó Demarchi.

De esta manera, la Municipalidad de Morteros continúa trabajando junto al Gobierno de Córdoba para concretar obras que fortalecen la infraestructura deportiva y promueven espacios de encuentro comunitario en toda la ciudad.