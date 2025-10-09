Morteros invitan a compartir una jornada colmada de ritmos, música y danzas

La Municipalidad de Morteros invita a la comunidad a compartir una jornada colmada de ritmos, música y danzas.

El domingo 12 de octubre, desde las 16 horas, se realizará la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con una amplia propuesta artística que incluirá la participación de ballets, academias y escuelas de danzas de toda la región. Las presentaciones tendrán lugar en el escenario del Lago Norte, donde se podrá disfrutar de una gran variedad de expresiones que reflejan la diversidad cultural que convive en la ciudad y la zona.

Habrá servicio de buffet a beneficio de los ballets participantes, con la organización y colaboración de las distintas academias y escuelas de danzas que integran la jornada.

Participarán:

Academia de Danzas Árabes Amila (Morteros) – Taller de Cumbia Simplemente Baila (Morteros) – Taller de Pop Latino Zona Pop (Morteros) – ZonaDance (Brinkmann) – CentroDance (Brinkmann) – Alma de Pueblo, Taller de Folclore (Brinkmann) – Atipana Kids (Morteros) – Tribu Urbana (Morteros) – Academia La Huella (Morteros) – Studio 14 (Morteros) – Latinas (Morteros) – Ritbox (Morteros) – Itaivi Sambando, comparsa (Colonia Vignaud) – Ballet Sumajta Causay (Morteros) – Chiqui Ritmos (Morteros) – Ritmos Kids (Morteros) – A Todo Ritmo (Morteros) – Todo Latino (Freyre) – Edith Pelaroli Danzas Árabes (Morteros) – Reyes de Samba Batucada (Morteros) – Taller de Folclore del Centro de Jubilados Fuerte Los Morteros – Taller de Cumbia Con Pasión (Rafaela) – Ansenuza Samba y Carnaval (Morteros).

La propuesta invita a disfrutar de una tarde de arte, cultura y encuentro, pensada para toda la familia.