EduTurismo sigue creciendo con más propuestas educativas para la ciudad de Morteros

El programa EduTurismo, impulsado por la Municipalidad de Morteros a través de la Dirección de Turismo, continúa creciendo y consolidándose como una de las propuestas educativas más enriquecedoras de la ciudad.

En esta oportunidad, la visita a la Casa Graciela Boero culminó con una colorida actividad artística: los alumnos del Colegio In Aebnit realizaron una intervención pictórica en la galería del espacio, utilizando los atriles del Centro Cultural, en una acción conjunta con la profesora de arte del área.

“La Casa Boero es la casa de todos”, destacaron desde la organización, remarcando el valor del arte y la creatividad como herramientas para vincular la educación con el patrimonio local.

Además, durante la semana, alumnos del Instituto Cristo Rey participaron de una jornada de investigación en el Archivo Histórico del Museo Regional Ángel Francisco Molli, trabajando sobre los orígenes y la historia de la ciudad de Morteros.

Desde su inicio, el programa EduTurismo ya convocó a más de 2.700 estudiantes de distintos niveles educativos, generando experiencias de aprendizaje situadas, donde la educación, la cultura y el turismo se encuentran para fortalecer la identidad local.

EduTurismo continúa recorriendo escuelas, museos, espacios culturales y naturales de Morteros, promoviendo el conocimiento y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.