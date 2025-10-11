Provincia y Municipio de San Francisco firmaron convenio para construcción de Aulas en IPET 50

En el marco de la celebración por los 90 años del IPET N° 50 “Emilio F. Olmos”, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco firmaron un convenio para concretar la construcción de tres aulas-taller y un espacio de dirección.

Las nuevas dependencias se edificarán en un primer piso sobre las aulas ya existentes, con una inversión de $225.430.000.

Del acto participaron el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra; el intendente de San Francisco, Damián Bernarte; el director de la Escuela Fábrica de Oficios, Jorge Tomé Seif; junto a autoridades provinciales, municipales y de la comunidad educativa.

En su mensaje, Ferreyra destacó: “Estamos aquí para seguir apoyando el desarrollo de esta prestigiosa institución de educación técnica del noreste cordobés que tantos egresados ha dado. Nuestra tarea es transformar sus carreras, sus prácticas, pero también generar mejores condiciones”.

Además, subrayó el compromiso del gobernador Martín Llaryora, ex alumno de la institución: “En el marco del programa Habitar la Escuela ha decidido apoyar y trabajar junto al municipio para que se construyan estos nuevos espacios. De esto se trata en Córdoba cuando hablamos de transformar la educación: porque los aprendizajes importan y generan mejores condiciones”.

Por su parte, el intendente Bernarte remarcó: “La sinergia virtuosa entre educación, conocimiento y producción, combinando el sector público, el privado y el académico, convirtió a San Francisco en la ciudad más industrial de Córdoba”, y agradeció el acompañamiento provincial.

El acuerdo incluye además un aporte económico de 30 millones de pesos del Gobierno provincial para obras complementarias vinculadas al polideportivo que la institución construye en su predio de Av. 9 de Septiembre y Caseros.

Desde la cartera educativa provincial resaltaron que esta acción se enmarca en las políticas públicas destinadas a mejorar la infraestructura escolar y garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje para las y los estudiantes cordobeses.