Municipios y comunas se capacitan para gestionar fondos desde nueva plataforma digital

Con una amplia participación de municipios y comunas, el Ministerio de Educación llevó a cabo la última jornada de capacitación de la Plataforma Digital Fodemeep, un sistema innovador que permite gestionar de forma ágil y transparente los recursos del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (Fodemeep).

De esta manera, los 427 municipios y comunas de la provincia ya cuentan con acceso a la herramienta, que mejora la eficiencia administrativa y fortalece la articulación entre escuelas y gobiernos locales.

En esta instancia participaron 229 intendentes y jefes comunales de los departamentos Calamuchita, Colón, Juárez Celman, Punilla, Río Primero, Río Segundo, Río Cuarto, San Justo, San Martín, Santa María, Tercero Arriba y Totoral.

Gestión moderna y transparente

Integrada al módulo Gobiernos Locales dentro del sistema Gestión Educativa Córdoba (GEC), la nueva plataforma fue desarrollada por la Dirección de Sistemas y Modernización junto a la Subdirección de Programas Descentralizados en Infraestructura Escolar.

La herramienta permite reportar incidencias edilicias de forma inmediata; recibir y gestionar digitalmente los fondos Fodemeep, realizar rendiciones de manera simple y transparente, hacer seguimiento de casos y generar reportes estadísticos para la toma de decisiones.

El subdirector de Programas Descentralizados de Infraestructura Escolar, Guillermo Asís Luciano, explicó: “Con el módulo GEC Gobiernos Locales, unificamos a municipios y comunas en un sistema digital que mejora la transparencia y agiliza la gestión, garantizando el cuidado edilicio de cada escuela”.

Por su parte, el director de Sistemas y Modernización, Gabriel Martínez, destacó: “Esta etapa consolida un modelo de gestión moderna que vincula a las escuelas, los municipios y el equipo Fodemeep en una dinámica más eficiente y colaborativa”.

La jornada contó además con la presencia de la subsecretaria de Administración, Lucía Escalera; la subdirectora de Sistemas y Modernización, Cecilia Trettel; y el director de Infraestructura Escolar, Lucas Cuadrado.

Voces del territorio

Autoridades locales valoraron la innovación y el impacto positivo de la herramienta en la gestión diaria.

La intendenta de Obispo Trejo, Silvia Lorena Mansilla, expresó:

“Esto va a permitir trabajar en red de manera más clara y organizada, transparentando todo el proceso entre las escuelas y los municipios”.

En tanto, el intendente de Charras, Emiliano Rattazzi, señaló: “La Plataforma Fodemeep agiliza y transparenta la gestión del programa, permitiendo contar con datos reales sobre el mantenimiento de los colegios”.