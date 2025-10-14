  • 14 octubre, 2025

Regionales

Parque Central de Morteros: Escenario del Encuentro de Danzas por el Día de la Diversidad

Oct 14, 2025

El Parque Central de la ciudad fue escenario para la realización del Encuentro de Danzas por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que contó con una amplia y variada propuesta artística con talleres, academias, ballets y escuelas de danzas de toda la región.

Junto a artistas y bailarines de todas las edades, desde las categorías infantiles, hasta los adultos mayores se destacaron con sus coreografías, vestuarios y puesta en escena para llenar de colores y diversidad el escenario del Lago Norte frente un enorme marco de público que acompañó desde temprano con sus mates y reposeras.

Participaron en esta ocasión:

Academia de Danzas Árabes «Amila»(Morteros) -Taller de Cumbia «Simplemente Baile»(Morteros) -Taller de pop latino «Zona Pop»(Morteros) – Zonadance (Brinkmann) – Centrodance (Brinkmann) – Alma de Pueblo Taller de folclore (Brinkmann) – Atipana kids (Morteros) – Tribu Urbana(Morteros) – Studio 14 (Morteros) – Latinas (Morteros) -Itaivi Sambando comparsa (Colonia Vignaud) – Ballet Sumajta Causay (Morteros) – Chiqui Ritmos (Morteros) – Ritmos kids (Morteros) – A todo ritmo(Morteros) – Todo Latino (Freyre) – Edith Pelaroli Danzas Árabes (Morteros) – Reyes de Samba batucada (Morteros) – Taller de folclore del Centro de Jubilados «Fuerte los Morteros» -Taller de cumbia «Con Pasión» (Rafaela) – Ansenuza samba y carnaval (Morteros)

El encuentro contó con servicio de buffet a beneficio de los ballets que colaboraron con la organización del evento en cuanto a la convocatoria de ballets y academias, y el tradicional Paseo de Artesanos y Emprendedores de Morteros.