Morteros: Abren convocatoria por producción cinematográfica

La ciudad será uno de los escenarios principales de esta producción cinematográfica, que retrata el universo de las bochas y la identidad cultural de la Pampa Gringa. El Municipio acompaña el proyecto y convoca a vecinos y vecinas a participar de las audiciones.

La producción audiovisual de la región da un paso trascendental con el inicio del proceso de selección de elenco para “Bochador”, un nuevo largometraje de ficción que tendrá a Morteros como uno de sus escenarios principales.

Se trata de una coproducción internacional dirigida por Santiago Dulcey escrita por Leandro Custo, que resultó ganadora del Concurso Nacional de Ópera Prima del INCAA. El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Morteros, que participa activamente en el desarrollo de esta iniciativa que vincula cine, deporte, cultura e identidad local.

En este marco, se realizarán audiciones abiertas para la búsqueda de actores y actrices, tanto personas con experiencia en interpretación como actores y actrices naturales de la comunidad vinculada a las bochas y los clubes, además de integrantes de coros piamonteses.

Los castings presenciales comenzarán a partir del 13 de octubre en Casa Graciela Boero, con horarios a confirmar.

Al respecto, el intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de que Morteros sea parte de una producción cinematográfica de estas características: “Es un orgullo enorme para nuestra ciudad ser parte de este proyecto cinematográfico que pone en valor nuestra identidad, nuestros clubes y nuestra cultura local. Abrir las puertas de Morteros a una producción de estas características genera un movimiento cultural y comunitario único, y desde el municipio acompañamos con convicción este tipo de iniciativas que proyectan nuestra historia hacia la pantalla grande”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, remarcó el valor de integrar el deporte y la expresión artística a través de esta propuesta: “Para nosotros es una alegría inmensa que los clubes y uno de los deportes más tradicionales de nuestra región, como son las bochas, se conviertan en protagonistas de una película. Invitamos a todos los deportistas, vecinos y amantes de los clubes a sumarse a esta propuesta que inmortaliza una de nuestras pasiones en la pantalla grande”.

“Bochador” es un drama con toques de humor agridulce que retrata el universo de las bochas como práctica social, deportiva y comunitaria, adentrándose en la identidad cultural de la Pampa Gringa.

La historia sigue a Carlos, un jugador profesional de bochas de 53 años que, tras una gira de partidos clandestinos, regresa a su barrio con deudas pendientes y se enfrenta al desafío de un torneo homenaje que podría representar su última oportunidad de redención.

La propuesta estética y productiva busca capturar de manera realista la atmósfera de las comunidades locales, integrando los paisajes, los clubes tradicionales y las vivencias propias de la región.

El rodaje principal está proyectado para realizarse durante 2027 en distintas localidades del noreste cordobés, entre ellas Morteros y Miramar, además de barrios de la ciudad de Córdoba.

La convocatoria está dirigida a vecinos y vecinas, deportistas, integrantes de clubes y coros, amantes de la cultura local y personas con o sin experiencia actoral que quieran formar parte de esta experiencia cinematográfica.

Las personas interesadas podrán presentarse a las audiciones a partir del 13 de octubre en Casa Graciela Boero, Morteros.

Para consultas e información adicional, se encuentran disponibles las siguientes vías de contacto municipales:

Dirección de Políticas Culturales: 3562-410275

Secretaría de Deportes:3562-547855

Producción: Jaque Content / Obra Editorial