Morteros sede de un Encuentro de Coros en Casa Graciela Boero

La propuesta reunirá a agrupaciones de Morteros, Suardi y San Francisco en una jornada dedicada a la música, el canto y el intercambio cultural. Será el lunes 12 de octubre, desde las 18 horas, en Casa Graciela Boero, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Morteros invita a participar del Encuentro Regional de Coros, una propuesta que reunirá a distintas agrupaciones de la región para compartir sus repertorios y celebrar el valor del canto coral como espacio de expresión, encuentro y construcción cultural.

La jornada se llevará a cabo el lunes 12 de octubre, desde las 18 horas, en Casa Graciela Boero, con entrada libre y gratuita.

Representando a la ciudad, participará el Coro Polifónico del Centro Cultural Municipal de Morteros, bajo la dirección de Diego Bianco. La agrupación forma parte de la actividad cultural local y, a lo largo de su trayectoria, ha acompañado numerosos actos, celebraciones y encuentros.

También será parte de la jornada el Coro del Centro de Jubilados de Morteros, dirigido por Juliano Mossello, que desarrolla una propuesta centrada en el canto, la participación y el encuentro entre sus integrantes.

Las raíces italianas y piemontesas tendrán un lugar destacado a través de la participación de un ensamble del Coro Piemontés de la Sociedad Italiana de Morteros, dirigido por Remigio Bianco, y del Coro Ítalo-Piemontés de Suardi. Ambas agrupaciones mantienen vivas, a través de la música, las canciones y tradiciones heredadas de los inmigrantes italianos que se radicaron en nuestra región.

Desde San Francisco llegará el Coro “De Voz a Vos”, perteneciente al Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti y dirigido por Ana Celi Anselmi. Creado en 2012, reúne a integrantes de San Francisco y localidades de la zona.

A lo largo de su trayectoria, el coro ha interpretado obras como Beatus Vir, de Vivaldi; Carmina Burana, de Carl Orff; Misa Katarina, de Jacob de Haan; Oda a Santa Cecilia, de Händel; y Misa Tango, de Luis Bacalov, entre otras. Además, ha participado en encuentros corales en distintas provincias y organiza anualmente el encuentro de coros “Cantamos”.

El Encuentro Regional de Coros permitirá compartir en un mismo escenario diferentes historias, repertorios y estilos, generando un espacio de intercambio entre agrupaciones y comunidades de la región.

La Municipalidad de Morteros invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una tarde dedicada a la música y al canto coral.

Lunes 12 de octubre

18 horas

Casa Graciela Boero

Entrada libre y gratuita