Morteros fue sede de una nueva jornada de trabajo del Ente Ansenuza

Intendentes, jefes comunales y equipos técnicos de las localidades que integran el Ente Ansenuza se reunieron en Casa Graciela Boero, en Morteros, para continuar trabajando sobre una agenda común de promoción y desarrollo turístico de la región.

Durante el encuentro se analizaron diferentes acciones de promoción del destino y se avanzó en la planificación de próximas propuestas regionales, entre ellas una nueva edición del Ansenuza Fest Primavera, que se realizará el 25 de octubre en Villa Concepción del Tío.

El intendente Sebastián Demarchi agradeció la presencia de los mandatarios y equipos técnicos y destacó: “Tenemos una enorme oportunidad como región y debemos seguir trabajando juntos para aprovecharla. Una agenda común y el trabajo mancomunado entre las localidades nos permiten seguir posicionando a Ansenuza como destino y generar nuevas oportunidades para toda la región”.

Presentación del curso de Hospitalidad Turística y Desarrollo Local

Posteriormente, en el mismo espacio, la Universidad Provincial de Córdoba – Sede Regional Morteros “María Justa Moyano de Ezpeleta” y la Secretaría de Vinculación Regional presentaron el curso “Introducción a la Hospitalidad Turística y el Desarrollo Local”, una nueva instancia de capacitación destinada a fortalecer la preparación de la región ante su creciente desarrollo turístico.

Demarchi agradeció especialmente a las autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba por impulsar la propuesta y remarcó la importancia de “seguir capacitando y fortaleciendo a nuestros prestadores, hoteles y servicios para estar preparados para recibir cada vez mejor a quienes eligen visitar Ansenuza”.

La jornada reafirmó la importancia de la articulación entre municipios, Universidad, instituciones y sector privado, avanzando en una estrategia compartida para fortalecer y posicionar turísticamente a toda la región de Ansenuza.»