Aulas Talleres Móviles capacitan a 390 personas en localidades del interior

El Ministerio de Educación de Córdoba capacitó a 390 personas en nueve localidades del interior provincial durante el tercer trimestre de 2026, a través de las Aulas Talleres Móviles (ATM). La iniciativa ofreció 15 cursos orientados a las necesidades productivas de cada comunidad, buscando ampliar los conocimientos locales y mejorar la inserción laboral.

Esta estratégica que se desarrolla durante el ciclo lectivo permite acercar oportunidades de capacitación al interior provincial, en articulación con municipios y comunas, para que la oferta de formación responda a los intereses de la población y a la realidad de cada territorio.

Las ATM son estructuras transportables, equipadas para funcionar como aulas-taller o laboratorios, que se trasladan a una nueva localidad una vez finalizado cada período de capacitación.

«Como sostiene el gobernador Llaryora, las oportunidades de formación tienen que llegar a toda la provincia”, destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, quien agregó que las ATM permiten que más cordobeses se capaciten cerca de sus hogares, con equipamiento adecuado y propuestas vinculadas con las necesidades de sus comunidades.

“Así fortalecemos la conexión entre educación, trabajo y producción, con herramientas concretas para el desarrollo de cada territorio”, remarcó.

Oficios para impulsar oportunidades

En Reducción y La Tordilla se dictan los cursos de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias y Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas Domiciliarias. En Charras, la propuesta es Soldador Básico; en Arroyo de los Patos, Auxiliar Mecánico de Motores Nafteros y Auxiliar Mecánico de Motos; y en San Basilio, Auxiliar en Tornería.

Por su parte, Matorrales cuenta con el curso de Auxiliar en Instalaciones de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables y Montecristo, con Auxiliar en Automatización Industrial. En San Francisco se ofrecen las capacitaciones de Auxiliar en Cocina Básica y Auxiliar en Pastelería Básica, mientras que en Altos de Chipión se desarrollan las propuestas de Impresiones 3D, Manejo de Drones y Auxiliar en Informática.

Las capacitaciones tienen una duración aproximada de tres meses y combinan contenidos específicos con actividades prácticas. Las cargas horarias son de 50 horas para Impresiones 3D y Manejo de Drones; de 100 horas para instalaciones domiciliarias, mecánica, cocina, pastelería e informática; y de 150 horas para soldadura, tornería, energías renovables y automatización industrial. Quienes completan la formación reciben una certificación oficial de validez nacional.

El director general de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, señaló: “Las Aulas Talleres Móviles nos permiten llevar la formación profesional allí donde las comunidades la necesitan, con propuestas que responden a las características de cada lugar. Que una persona pueda capacitarse gratuitamente cerca de su comunidad, acceder a equipamiento específico y obtener una certificación oficial representa una oportunidad concreta para ampliar sus conocimientos y proyectar nuevas posibilidades laborales”.

Las Aulas Talleres Móviles forman parte de una política impulsada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y gestionada en Córdoba por el Ministerio de Educación. Su implementación junto con los gobiernos locales permite ampliar el acceso a la formación profesional y acompañar el desarrollo de las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.